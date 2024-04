Meran gedenkt der Opfer des 30. April 1945

Meran – Im Beisein von Vertretern zahlreicher Zivil- und Militärbehörden fand heute Vormittag am Theaterplatz die jährliche Gedenkfeier statt, um die Erinnerung an die Meraner Bürger wachzuhalten, die an einem Montag vor 79 Jahren bei einem sinnlosen Blutbad ums Leben kamen.

30. April 1945: Soldaten der Wehrmacht schießen auf die in der Freiheitsstraße – auf der Höhe der Kreuzung mit der heutigen 30.-April-Straße – den Vormarsch der “Resistenza” feiernden unbewaffneten Bürgerinnen und Bürger. Acht Menschen kommen dabei ums Leben. Etliche weitere werden verletzt.

Um die Erinnerung an die Opfer dieses sinnlosen Gewaltausbruchs wachzuhalten und gleichzeitig die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Gleichberechtigung zu feiern, fand heute Vormittag am Theaterplatz die traditionelle Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt.

Mit dabei waren auch der Regierungskommissar der Autonomen Provinz Bozen, Präfekt Vito Cusumano, Merans Bürgermeister Dario Dal Medico und der Kommandant der Alpini-Regiments Julia, Oberst Juri Franco Di Profio.

An der Zeremonie nahmen auch Studentinnen und Studenten des Gandhi-Instituts teil. Sie lasen einige Texte zum Thema vor.