Meran hat eine neue Stadtregierung

Meran – In der gestrigen Gemeinderatssitzung wurde offiziell die neue Meraner Stadtregierung bestellt. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher politischer Richtungen zusammen. „Ein starkes Zeichen für die Vielfalt und das Miteinander in unserer Stadt“, erklärt die Meraner SVP in einer Aussendung.

An der Spitze steht die neue Bürgermeisterin Katharina Zeller (SVP). Gemeinsam mit ihr übernehmen Stefan Frötscher, Barbara Hölzl und Christoph Mitterhofer (alle SVP) Verantwortung für die Zukunft Merans. Ergänzt wird das Team durch Antonella Costanzo (Mutiges Meran), Daniele Di Lucrezia (PD) und Nerio Zaccaria (Alleanza per Merano).

Zum Gemeinderatspräsidenten wurde der jüngste Gemeinderat Renato dalla Zuanna (Alleanza per Merano) gewählt. Dies sei ein starkes Signal für frischen Wind und neue Perspektiven. Unterstützt wird die Regierungsmehrheit von Sabine Kiem (Team K), die auch zur Vizepräsidentin des Gemeinderates gewählt wurde.

„Die neue Stadtregierung ist heterogen zusammengesetzt – ein Spiegelbild der Meraner Gesellschaft. Unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen und Kompetenzen kommen nun zusammen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Es geht jetzt nicht um Parteipolitik, sondern darum, konkrete Maßnahmen umzusetzen und unsere Stadt mutig, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, so die SVP-Meran.

Man freue sich auf die Zusammenarbeit in dieser breiten Koalition und sei überzeugt, dass dieses Team viel für Meran bewegen könne: „Die Weichen sind gestellt – jetzt heißt es anpacken!“