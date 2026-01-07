Aktuelle Seite: Home > Politik > Meran: Verlängerung Öffnungszeiten Hallenschwimmbad
Erfolg der Grünen Stadtliste

Meran: Verlängerung Öffnungszeiten Hallenschwimmbad

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 14:52 Uhr
Schwimmen Schwimmbad
Pexels
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Bei der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2025 konnte die Grüne Stadtliste einen Erfolg einfahren. „Es ist allgemein bekannt, dass sich das Hallenbad in Meran großer Beliebtheit bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Schwimmvereinen erfreut. Da es aber nicht möglich ist, das ganze Jahr über – ohne Unterbrechung – ins Schwimmbad zu gehen, zumal die Öffnungszeiten von Frei- und Hallenbad nicht abgestimmt sind und es immer eine ‚tote‘ Zeit gibt, haben wir dazu eine Anwendungsrichtlinie  in der Haushaltsdebatte zur Verlängerung der Öffnungszeiten des Hallenbades eingebracht“, vermelden die Günen. Diese wurde dahingehend angenommen, dass zumindest eine „Möglichkeit“ der Verlängerung in Betracht gezogen wurde, um den Bedürfnissen der Bürger entgegen zu kommen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
79
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
58
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
47
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 