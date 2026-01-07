Meran: Verlängerung Öffnungszeiten Hallenschwimmbad

Von: Ivd

Meran – Bei der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2025 konnte die Grüne Stadtliste einen Erfolg einfahren. „Es ist allgemein bekannt, dass sich das Hallenbad in Meran großer Beliebtheit bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Schwimmvereinen erfreut. Da es aber nicht möglich ist, das ganze Jahr über – ohne Unterbrechung – ins Schwimmbad zu gehen, zumal die Öffnungszeiten von Frei- und Hallenbad nicht abgestimmt sind und es immer eine ‚tote‘ Zeit gibt, haben wir dazu eine Anwendungsrichtlinie in der Haushaltsdebatte zur Verlängerung der Öffnungszeiten des Hallenbades eingebracht“, vermelden die Günen. Diese wurde dahingehend angenommen, dass zumindest eine „Möglichkeit“ der Verlängerung in Betracht gezogen wurde, um den Bedürfnissen der Bürger entgegen zu kommen.