Aktuelle Seite: Home > Politik > Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
++ ARCHIVBILD ++ Deutscher Kanzler Merz sieht sein Land noch nicht im Krieg

Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”

Freitag, 26. September 2025 | 17:04 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Deutscher Kanzler Merz sieht sein Land noch nicht im Krieg
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Angesichts zunehmender Attacken auf Datennetze und Infrastruktur kann man nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz nicht mehr von Frieden in Deutschland sprechen. “Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden”, sagte er beim “Schwarz Ecosystem Summit” in Berlin vor Unternehmern. Die Bedrohung sei real.

Der Regierungschef nannte die Verursacher zwar nicht beim Namen, zählte aber die ganz Palette feindseliger Aktionen auf, die ihm Sorge bereiten. “Drohnenüberflüge, Ausspionieren, Tiergartenmord, massive Bedrohung einzelner Personen des öffentlichen Lebens, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas. Sabotageakte, täglich. Der Versuch, Datencenter lahmzulegen. Cyberattacken”, sagte er. “Ich vermute mal, hier im Saal ist wahrscheinlich jeder zweite mindestens schon einmal davon betroffen gewesen, wie seine Datennetze und Infrastruktur angegriffen wurden.”

Jüngst hatten Drohnensichtungen an Flughäfen in Dänemark und Norwegen für Aufsehen gesorgt. Ein Zusammenhang mit Provokationen aus Russland wurde von den dänischen Behörden nicht ausgeschlossen.

USA haben sich “fundamental verändert”

Merz übte auch ungewöhnlich scharfe Kritik an der innenpolitischen Lage in den USA. “Dieses Land hat sich so fundamental verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass auch da jetzt Regeln nicht mehr eingehalten werden, die parlamentarische Demokratie unter Druck steht, die Meinungsfreiheit in Frage gestellt wird und Repressionen ausgeübt werden auf die Unabhängigkeit der Justiz”, sagte er. Die Veränderungen seien fundamental und würden nicht einfach wieder verschwinden, stellte Merz mit “allergrößtem Bedauern” fest.

Merz betonte, er wolle mit seinen Äußerungen eine “realistische Einschätzung” der Lage ermöglichen. Weltweit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass sich an Regeln und völkerrechtliche Bindungen gehalten werde. Vor diesem Hintergrund sehe er seine Hauptaufgabe darin, die freiheitliche Ordnung in Deutschland und Europa zu sichern. Er habe sein Amt am 6. Mai angetreten mit der “festen Absicht”, dafür zu sorgen, “dass wenigstens wir in der Bundesrepublik Deutschland und zusammen mit unseren europäischen Partnern in der Europäischen Union eine offene, freiheitliche, demokratische, marktwirtschaftlich orientierte, vor allem freie Gesellschaft bleiben”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
108
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
83
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
70
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
48
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
47
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 