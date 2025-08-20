Aktuelle Seite: Home > Politik > Messner: “Mitgefühl für betroffene Familien der verstorbenen Frühchen”
"Spekulation ist fehl am Platz"

Messner: “Mitgefühl für betroffene Familien der verstorbenen Frühchen”

Mittwoch, 20. August 2025 | 17:10 Uhr
Landesrat Hubert Messner
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – “Auch eine Woche nach der Nachricht vom Tod der beiden Frühgeborenen gilt unser tiefes Mitgefühl den betroffenen Familien in dieser schweren Zeit”, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. “Für die Eltern ist bereits eine frühe Geburt wie in diesen beiden Fällen eine große Belastung. Von Anfang an steht die Frage im Raum, ob das Kind diese ersten Wochen überleben wird. Wenn dieser Überlebenskampf verloren geht, dann ist das für die betroffenen Eltern ein unermesslicher Verlust”, so Gesundheitslandesrat Messner.

Der Gesundheitslandesrat betont: “Es ist nun entscheidend, zuerst die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abzuwarten und auf Basis von Erkenntnissen zu handeln. Jegliche Art von Spekulationen ist hier fehl am Platz.”

“Als Arzt und Neonatologe weiß ich um die hochprofessionelle Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Neugeborenen-Intensivstation. Das Team der Neonatologie kämpft tagtäglich mit großem Einsatz und Fachwissen darum, jedem Frühgeborenen die Chance auf Leben und Entwicklung zu ermöglichen. Die Betreuung von Frühgeborenen ist eine sehr komplexe Aufgabe, die bei diesen sehr vulnerablen kleinen Patientinnen und Patienten höchste medizinische Präzision und rasche Entscheidungen unter oft schwierigen Bedingungen erfordert. Gerade deshalb werden in diesen Abteilungen strenge Sicherheits- und Hygieneprotokolle angewandt und umgesetzt. Aber klar ist auch, eine 100-prozentige Sicherheit gibt es leider nicht”, erklärt Messner.

“Die Betreuung von Frühgeborenen ist eine ständige Gratwanderung – oft zwischen Leben und Tod. Ich weiß, wie sensibel und individuell Entscheidungen auf diesem Fachgebiet sind. Jeder medizinische Schritt muss mit höchster Sorgfalt abgewogen werden, und dennoch gibt es keine Garantien. In diesem Kontext macht es keinen Sinn, von Fehlern zu sprechen oder Schuldige benennen zu wollen”, sagt Messner.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Kommentare
61
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Kommentare
61
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
55
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kommentare
44
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
43
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 