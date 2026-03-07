Mindestens 16 Tote im Libanon bei neuen Angriffen Israels

Von: APA/Reuters

Im Libanon sind bei den jüngsten israelischen Luftangriffen laut Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag weiter mit. Die Attacke galt der Stadt Al-Nabi Shayth im Osten des Landes. Seit dem jüngsten Wiederaufflammen der Kämpfe ist dies einer der Angriffe mit den meisten Toten.

Insgesamt sind seit Montag bei israelischen Angriffen im Libanon mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Auslöser der schweren Bombardements war der Beschuss Israels mit Raketen und Drohnen durch die vom Iran unterstütze Hisbollah-Miliz im Libanon.