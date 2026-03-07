Aktuelle Seite: Home > Politik > Mindestens 16 Tote im Libanon bei neuen Angriffen Israels
Zerstörungen im Libanon

Mindestens 16 Tote im Libanon bei neuen Angriffen Israels

Samstag, 07. März 2026 | 09:22 Uhr
Zerstörungen im Libanon
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Im Libanon sind bei den jüngsten israelischen Luftangriffen laut Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag weiter mit. Die Attacke galt der Stadt Al-Nabi Shayth im Osten des Landes. Seit dem jüngsten Wiederaufflammen der Kämpfe ist dies einer der Angriffe mit den meisten Toten.

Insgesamt sind seit Montag bei israelischen Angriffen im Libanon mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Auslöser der schweren Bombardements war der Beschuss Israels mit Raketen und Drohnen durch die vom Iran unterstütze Hisbollah-Miliz im Libanon.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
84
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
70
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
62
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Kommentare
32
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 