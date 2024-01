Mindestens drei Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine

Bei einer neuen russischen Angriffswelle sind in der Ukraine mindestens drei Menschen getötet worden. “Der Feind feuerte dutzende Raketen auf Städte und Dörfer ab”, erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros, Oleksij Kuleba, am Montag auf Telegram. Mehr als 30 Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Laut dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal hat Russland Marschflugkörper und Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt.

Kuleba verurteilte die “massiven” Angriffe unter anderem auf Krywyj Rih, die Geburtsstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Demnach wurden ein Einkaufszentrum und Wohnhäuser bei den Angriffen getroffen. Die Lage an Ort und Stelle sei wegen des Wetters “kompliziert”, es gebe “zahlreiche Stromausfälle”. Auch die Region Saporischschja, die zum Teil von Russland besetzt wird, sei angegriffen worden.

Zuletzt hatten sich die Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland in dem seit fast zwei Jahren andauernden Krieg verschärft. Russland startete nach Angaben des ukrainischen Militärs am Montag während des Berufsverkehrs erneut einen groß angelegten Raketenangriff. Es seien mehrere Regionen in der Ukraine betroffen, teilte das ukrainische Militär mit. Im gesamten Land gebe es Luftalarm. Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden, teilten die Behörden mit. “Kiew – in Deckung!”, schrieb die Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.