 Ministerpräsidentin Meloni: “Geschafft, was vielen vor uns nicht glückte”

Von: luk

Bozen/Rom – Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte ihr Wort gegeben – und es auch gehalten. Mit dem Ja des römischen Senates ist die Reform des Südtiroler Autonomiestatutes nun geschriebener Buchstabe. In einer Stellungnahme, die die Regierungschefin s+ zukommen ließ, bringt sie ihre Freude darüber zum Ausdruck.

Darin bezeichnet Meloni die endgültige Verabschiedung der Reform des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol als “historischen Meilenstein”. Die Regierung habe damit langjährige Kompetenzkonflikte zwischen Staat und Regionen gelöst und für klarere Zuständigkeiten gesorgt. Zudem sieht Meloni darin einen Beleg für die Verlässlichkeit ihrer Regierung sowie für das Funktionieren der Autonomie als Modell innerhalb Italiens.

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