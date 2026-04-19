Aktuelle Seite: Home > Politik > Mobilitätszentrum Meran: Land erhält Flächen unentgeltlich
Landesregierung genehmigt Übertragung von Grundstücken

Mobilitätszentrum Meran: Land erhält Flächen unentgeltlich

Sonntag, 19. April 2026 | 17:07 Uhr
Mobilitätszentrum Meran
LPA/Abteilung Infrastruktur und Mobilität
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Meran – Die Landesregierung hat am 17. April auf Vorschlag von Landesrat für öffentliche Arbeiten Christian Bianchi die Übertragung von drei Grund- und Katastralparzellen in Meran in das Vermögen des Landes Südtirol genehmigt. Die Flächen mit einer Gesamtgröße von über 9.500 Quadratmetern liegen im Bereich des Bahnhofs Meran und sind für die Realisierung des Mobilitätszentrums von zentraler Bedeutung.

Der geschätzte Gesamtwert der Flächen beträgt rund 3,8 Millionen Euro. Die Übertragung erfolgt unentgeltlich und schafft die Voraussetzung, ein strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt für die nachhaltige Mobilität umzusetzen.

„Mit dieser Übernahme sichern wir die vollständige Verfügbarkeit der Flächen, die wir für die Umsetzung eines zentralen Projekts für Meran und das gesamte Land benötigen“, betont Landesrat Christian Bianchi.

Auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider unterstreicht die Bedeutung der Entscheidung: „Unsere Technikerinnen und Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Planung des neuen Mobilitätszentrums. Mit der Klärung der Eigentumsverhältnisse schaffen wir eine wesentliche Grundlage für die notwendigen Baugenehmigungen.“

Mit der Neugestaltung des Bahnhofsareals in Meran will das Land die Verkehrssituation deutlich verbessern und sicherer gestalten. Gleichzeitig erhöht sich die Zugänglichkeit für Pendlerinnen und Pendler sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer. Geplant sind unter anderem ein Park&Ride-Angebot, überdachte Fahrradabstellplätze sowie eine neue, gut sichtbare Bushaltestelle. Diese Maßnahmen sollen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern und attraktiver machen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
161
“Ist das unser Südtirol?”
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
66
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
38
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
37
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Notarzthubschrauber rücken in rund der Hälfte der Fälle für Touristen aus
Kommentare
20
Notarzthubschrauber rücken in rund der Hälfte der Fälle für Touristen aus
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 