Morandell: “Land soll auf Büroräumlichkeiten zugunsten von Studentenwohnungen verzichten”

Bozen – Die ehemalige Volksanwältin und nunmehrige SVP-Landtagskandidatin Gabriele Morandell greift das Thema der mangelnden Wohnmöglichkeiten von Studierenden in Südtirol auf. Sie könne nicht begreifen, warum die Landesverwaltung reihenweise Bürohäuser errichtet, die oft genug leer stehen, während auf Wohnmöglichkeiten von Studierenden schlicht vergessen wird.

“Am Freitag konnten wir Südtiroler in der Tageszeitung Dolomiten lesen, dass das seit Jahren bestehende Problem der fehlenden Studentenwohnheime nicht gelöst werden konnte und sich immer mehr zuspitzt. Hunderte von Studierenden der Universität Bozen können ihr Studium nicht antreten. Der Universitätsdirektor Mathà spricht sogar davon, dass 20 Prozent der Studienanfänger wegen der fehlenden Unterkunft abgesagt haben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass immer wieder neue Bürohäuser für Verwaltungsbüros der Landesverwaltung errichtet und ausgebaut werden, obwohl, und das fällt uns Südtirolern auf, nur ein Teil davon genutzt wird. Viele Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung arbeiten in Teilzeit oder im Smart Working, sodass etliche Büros schlichtweg mehrere Tage in der Woche einfach leer stehen”, so Morandell.

Sie fragt: “Wäre es hier nicht angebracht, umzudenken und auf Büroräumlichkeiten für die öffentliche Verwaltung zu verzichten bzw. zusammenzurücken, auch in Form von Open Space, und die frei werdenden Bürogebäude der Universität bzw. den Studierenden für Wohnraum zur Verfügung zu stellen?“