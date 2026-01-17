Mut oder Leichtsinn? – 59-Jährige bringt sogar Ukrainer zum Staunen

Von: mk

Lwiw – Krem-Despot Wladimir Putin attackiert weiterhin die ukrainische Zivilbevölkerung ohne Erbarmen. Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres geraten neben der Energieinfrastruktur immer wieder auch dichtbesiedelte Wohngebiete in Städten ins Visier von Drohnen und Raketen. Obwohl die Ukraine den wohl schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch durchlebt, legen die Menschen eine erstaunliche Widerstandskraft an den Tag. Der Gleichmut einer Arbeiterin in Lwiw hat allerdings sogar viele Ukrainer selbst verblüfft.

Wie n-tv berichtet, ließ sich die 59-Jährige nicht mal durch einen Drohneneinschlag in nächster Nähe aus der Ruhe bringen. Die Frau wurde in der Ukraine zu einem Symbol für Standhaftigkeit in Zeiten der Not.

Bei dem Angriff schlug eine russische Drohne an einem Spielplatz neben einem Denkmal des ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera ein. Eine Person soll leicht verletzt worden sein.

Die 59-Jährige hatte kurz zuvor Schnee weggeschaufelt, bis es zum Luftangriff kam. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie mindestens ein brennendes Fragment direkt neben der Frau einschlägt. Trotzdem ließ sich die Arbeiterin nur wenige Sekunden lang aus der Ruhe bringen und setzte dann gelassen ihre Tätigkeit fort.

Der US-Auslandssender Radio Liberty, der die 59-Jährige aufgespürt hat, führte ein Interview mit ihr: Demnach heißt sie Olga und blieb bei dem Angriff unverletzt. Sie habe mit einem Kollegen eine Busstation gereinigt. Die Polizei habe zuvor zwar alle aufgefordert, sich zu entfernen und in Sicherheit zu bringen, ihr sei allerdings nicht bewusst gewesen, dass eine russische Shahed-Drohne angreift, erzählte Olga.

Auch Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj schwankt zwischen Staunen und Bewunderung. “Ihr Mut hat jeden in der Ukraine beeindruckt”, erklärte er in einem Telefonat. Gleichzeitig bat er die 59-Jährige aber auch, sich das nächste Mal bei einem Luftalarm in einen Schutzraum zu begeben. “Ich verstehe, dass geräumt werden muss, aber Sicherheit steht an erster Stelle”, so der Bürgermeister.

The explosion from a Russian Shahed drone didn't stop a street cleaner from continuing to shovel snow in the western Ukrainian city of Lviv. Video showed the blast from the January 15 attack and the unharmed 59-year-old worker, identified as Ms. Olha, continuing her cleaning… pic.twitter.com/KmCHGzHcOA — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 15, 2026

Weil in der Ukraine in vielen Regionen ständig Luftalarm zu verschiedenen Zeiten herrscht, gibt es immer wieder Menschen, die diesen nicht ernst nehmen und keine Schutzräume aufsuchen. In sozialen Netzwerken in der Ukraine wurden die Video-Aufnahmen von vielen kommentiert. “Die Ukraine steht. Russland versagt”, schrieb Ex-Verteidigungsminister Oleksii Resnikow.

Die Ukraine erlebt derzeit den härtesten Winter seit Kriegsbeginn. Vor allem im Raum Kiew ist die Situation extrem. Nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur mussten dort bei eisigen Temperaturen Zehntausende Menschen ohne Strom, Wasser und Heizung auskommen.