Myriam Atz fordert Josefitag als Feiertag in Südtirol

Von: luk

Bozen – Die Landtagsabgeordnete Myriam Atz von der Süd-Tiroler Freiheit spricht sich für die Wiedereinführung des Josefitags am 19. März als gesetzlichen Feiertag in Südtirol aus. Ein entsprechender Begehrensantrag soll in der Landtagssitzung im März 2026 eingebracht werden.

Atz reagiert damit auf die Einführung eines zusätzlichen staatlichen Feiertags zum Heiligen Franziskus am 4. Oktober. Sie zeigt sich verwundert darüber, dass dieser neue Feiertag kurzfristig beschlossen worden sei, nachdem bei früheren Vorstößen zum Josefitag auf notwendige Gespräche mit Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden verwiesen worden war.

Der Heilige Josef gilt seit 1772 als Landespatron Tirols. Laut Atz sei der Josefitag historisch, kulturell und gesellschaftlich tief im Land verankert. Zudem werde der 19. März in Südtirol traditionell auch als Vatertag begangen.

Die Abgeordnete argumentiert, es mache für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kaum einen Unterschied, ob ein zusätzlicher Feiertag im März oder im Oktober liege. Für die kulturelle Identität des Landes und das familiäre Beisammensein habe der Josefitag jedoch eine besondere Bedeutung. Anstelle des neu eingeführten Franziskustags solle daher in Südtirol der 19. März wieder als Feiertag gelten.