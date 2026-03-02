Aktuelle Seite: Home > Politik > Myriam Atz fordert Josefitag als Feiertag in Südtirol
Begehrensantrag

Myriam Atz fordert Josefitag als Feiertag in Südtirol

Montag, 02. März 2026 | 10:05 Uhr
Landtag Silvius Magnago Platz Autonomie Palais Widmann sym
stnews/luk
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landtagsabgeordnete Myriam Atz von der Süd-Tiroler Freiheit spricht sich für die Wiedereinführung des Josefitags am 19. März als gesetzlichen Feiertag in Südtirol aus. Ein entsprechender Begehrensantrag soll in der Landtagssitzung im März 2026 eingebracht werden.

Atz reagiert damit auf die Einführung eines zusätzlichen staatlichen Feiertags zum Heiligen Franziskus am 4. Oktober. Sie zeigt sich verwundert darüber, dass dieser neue Feiertag kurzfristig beschlossen worden sei, nachdem bei früheren Vorstößen zum Josefitag auf notwendige Gespräche mit Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden verwiesen worden war.

Der Heilige Josef gilt seit 1772 als Landespatron Tirols. Laut Atz sei der Josefitag historisch, kulturell und gesellschaftlich tief im Land verankert. Zudem werde der 19. März in Südtirol traditionell auch als Vatertag begangen.

Die Abgeordnete argumentiert, es mache für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kaum einen Unterschied, ob ein zusätzlicher Feiertag im März oder im Oktober liege. Für die kulturelle Identität des Landes und das familiäre Beisammensein habe der Josefitag jedoch eine besondere Bedeutung. Anstelle des neu eingeführten Franziskustags solle daher in Südtirol der 19. März wieder als Feiertag gelten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
102
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
66
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
44
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Kommentare
32
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 