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Neue Chance auf Friedensverhandlungen in der Ukraine?

Nach Iran-Vereinbarung: Selenskyj bietet Waffenruhe an

Mittwoch, 08. April 2026 | 12:16 Uhr
Neue Chance auf Friedensverhandlungen in der Ukraine?
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
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Von: APA/dpa/Reuters

Vor dem Hintergrund einer vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Angebot für eine Feuerpause an Russland erneuert. “Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen”, schrieb er auf sozialen Netzwerken. Eine Waffenruhe könne die Voraussetzungen für eine Übereinkunft über ein Ende des Krieges schaffen.

Gleichzeitig sprach Selenskyj seine Unterstützung für die Waffenruhe im Iran-Krieg aus. Russland begrüßte die Feuerpause zwischen den USA und dem Iran und setzt nun ebenfalls darauf, dass die Friedensgespräche zur Ukraine wieder aufgenommen werden können. Russland hoffe, dass die USA nun die Zeit und den Spielraum hätten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in einem Telefonat mit Journalisten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Trotz US-amerikanischer Vermittlungsbemühungen haben sich Moskau und Kiew seit über einem Jahr nicht auf ein Kriegsende einigen können.

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