Nach Serverausfall: Macheten-Männer wieder auf freiem Fuß

Von: Ivd

Bozen – Nach dem gewaltsamen Zwischenfall am Wochenende in der Bozner Altstadt, bei dem es zu einer Auseinandersetzung mit einer Machete gekommen war, sorgt die vorläufige Freilassung der beiden Tatverdächtigen für Diskussionen. Grund dafür war ein technischer Ausfall am Landesgericht Bozen: Aufgrund geplanter Arbeiten am Computersystem konnten notwendige Verfahrensschritte nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden.

Die beiden Männer marokkanischer Herkunft, die nach dem Vorfall vorläufig festgenommen worden waren, wurden infolge des Serverausfalls zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Diese Entwicklung löste scharfe Reaktionen aus – insbesondere von Seiten der Süd-Tiroler Freiheit, die eine umfassende Aufklärung des IT-Zusammenbruchs sowie eine rasche Wiederaufnahme des Verfahrens fordert.

„Wer in unserem Land mit Macheten auf andere losgeht, hat jedes Gastrecht verwirkt“, heißt es in einer Stellungnahme der Partei. Sie ruft zudem dazu auf, die Aufenthaltstitel tatbeteiligter Asylbewerber zu überprüfen und fordert eine klare Linie im Umgang mit Gewaltdelikten.

Die Justizbehörden äußerten sich bisher nicht offiziell zur Dauer oder Ursache des technischen Problems. Wie es im Verfahren gegen die beiden Männer weitergeht, bleibt vorerst offen. Die Süd-Tiroler Freiheit sieht in der Panne ein grundsätzliches Versagen staatlicher Strukturen und warnt vor einem Vertrauensverlust in die Justiz.