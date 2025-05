Nach Corona-Einbruch ist Sprit teurer als zuvor – wo war er am günstigsten?

Von: mk

Bozen – Die Treibstoffpreise liegen in Südtirol 2024 weiterhin über dem Vorkrisenniveau, im ersten Quartal 2025 sinken die Preise für Benzin und Diesel leicht, während die LPG- und Methanpreise steigen. Dies geht aus Daten des Landesstatistikinstituts ASTAT hervor. Wo man in Südtirol am günstigsten getankt hat, wird ebenfalls verraten.

Nach der Energiekrise 2021 haben sich die Treibstoffpreise in Südtirol auf einem höheren Niveau eingependelt. Insbesondere der durchschnittliche Methanpreis reagierte mit starken Anstiegen.

Im Jahr 2024 kostet ein Liter Benzin durchschnittlich 1,872 Euro (-2,1 Prozent im Vergleich zu 2023) und ein Liter Diesel 1,784 Euro (-3,7 Prozent). Beim Autogas LPG beträgt der durchschnittliche Preis 0,789 Euro/Liter (-3,0 Prozent im Vergleich zu 2023), der Methanpreis 1,486 Euro/kg (-13,0 Prozent).

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise in Südtirol werden alle drei Monate für das vorhergehende Quartal auf der Website des ASTAT im Tool astateco (Bereich Energie) aktualisiert.

Benzinpreis 2024 bei 1,872 Euro, Diesel bei 1,784 Euro

2024 kostet ein Liter Benzin an den Südtiroler Tankstellen in Selbstbedienung durchschnittlich 1,872 Euro (-2,1 Prozent im Vergleich zu 2023) und ein Liter Diesel 1,784 Euro (-3,7 Prozent).

Am höchsten sind die durchschnittlichen Benzinpreise 2024 im April mit 1,956 Euro pro Liter Benzin, die Dieselpreise im Februar mit 1,879 Euro pro Liter Diesel. Am günstigsten sind sie im Oktober mit 1,809 Euro pro Liter Benzin und 1,704 Euro pro Liter Diesel. Im Jahr 2024 ist der Benzinpreis stets höher als der Dieselpreis.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt markante Schwankungen der Treibstoffpreise. Von 2016 bis 2020 steigen die Preise leicht an, wobei Diesel durchgehend günstiger ist als Benzin. Während der Corona-Pandemie kommt es zu einem deutlichen Einbruch der Preise, ab 2021 ziehen sie wieder an. Anschließend gleichen sich die Preise für Benzin und Diesel zeitweise an, hie und da kostet Diesel sogar mehr als Benzin. Insgesamt bleibt das Preisniveau seit der Pandemie höher als in den Jahren davor.

Benzin und Diesel im Wipptal am teuersten, in Bozen am günstigsten

Im Jahr 2024 kosten Treibstoffe an den Tankstellen im Wipptal am meisten: durchschnittlich 1,905 Euro pro Liter Benzin und 1,820 Euro pro Liter Diesel. In Bozen ist ein Liter Benzin um fünf Cent günstiger (durchschnittlich 1,851 Euro pro Liter Benzin), Diesel um fast sechs Cent (1,762 Euro).

2024 sinken die Treibstoffpreise im Vergleich zum Vorjahr in allen Bezirksgemeinschaften: die Benzinpreise am stärksten im Pustertal (-2,5 Prozent), die Dieselpreise im Burggrafenamt und Überetsch-Südtiroler Unterland (jeweils -4,0 Prozent).

Gaspreise 2016-2024: Methanpreis verdreifacht, LPG moderat gestiegen

Im Jahr 2024 beträgt der Preis von Autogas (LPG) durchschnittlich 0,789 Euro pro Liter (-3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), jener für Erdgas (Methan) 1,486 Euro pro Kilogramm (-13,0 Prozent).

Normalerweise zeichnen sich die Preise von LPG und Methan durch eine höhere Stabilität aus als jene von Benzin und Diesel, da sie weniger stark an den volatilen Rohölmarkt gebunden sind und häufig geringeren Steuern unterliegen – ein Trend, der sich bis zum Jahr 2021 deutlich beobachten lässt. Ab Ende 2021 zeigt der Methanpreis einen starken Anstieg und erreicht im September 2022 seinen Höhepunkt mit einem Indexwert von 328,2 (3,463 Euro pro kg). Das entspricht mehr als einer Verdreifachung gegenüber dem Preis von Jänner 2016 (1,055 Euro pro kg). Im Vergleich dazu reagiert der LPG-Preis deutlich weniger empfindlich auf die äußeren Krisen. Zwar ist auch hier ab 2021 ein Anstieg zu verzeichnen, dieser fällt jedoch wesentlich moderater aus. Ab dem Jahr 2023 gehen die Preise für beide Gase wieder zurück, bleiben jedoch auf einem höheren Niveau als vor 2021.

Erstes Quartal 2025: Benzin- und Dieselpreise sinken, LPG- und Methanpreise steigen

Im ersten Quartal 2025 zeigt sich ein uneinheitliches Bild bei den Treibstoffpreisen. Während Benzin und insbesondere Diesel im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres im Durchschnitt günstiger werden, steigen die Preise für LPG und Methan leicht an.

Der Benzinpreis liegt im ersten Quartal 2025 bei durchschnittlich 1,860 Euro pro Liter und damit um 0,9 Prozent unter dem Wert desselben Quartals 2024. Nach einem leichten Anstieg im Februar sinken die Preise im März wieder. Auch der Dieselpreis verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen Rückgang im Vergleich zum gleichen Quartal 2024 (-3,1 Prozent) und beträgt durchschnittlich 1,792 Euro pro Liter. Besonders deutlich fällt der Rückgang im März aus (-5,0 Prozent im Vergleich zu März 2024).

Der LPG-Preis steigt im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres (+2,7 Prozent) und liegt im ersten Quartal 2025 bei 0,806 Euro pro Liter. Trotz dieser leichten Verteuerung bleibt LPG weiterhin der günstigste Treibstoff.

Der Methanpreis nimmt im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres um 3,5 Prozent zu und beträgt durchschnittlich 1,558 Euro pro Kilogramm. Der Preis steigt über die Monate kontinuierlich an und erreicht im März 1,576 Euro pro Kilogramm.