Nach Gletschersturz in der Schweiz wird Flutwelle befürchtet

Von: APA/SDA/Reuters/dpa

Im Schweizer Lötschental droht nach dem gigantischen Gletscherabbruch nun eine Flutwelle. Das Flüsschen Lonza ist durch die meterhohen Fels- und Eismassen, die am Mittwoch von Berg stürzten, wie durch einen Damm gestaut. Die wenigen Häuser, die im Dorf Blatten nicht verschüttet wurden, seien bereits überflutet, berichten die Behörden. Erste Bewohner der Nachbargemeinden Wiler und Kippel wurden bereits evakuiert.

Drei Millionen Kubikmeter Stein sind am Mittwoch in Blatten VS mit dem Gletscher zusammen ins Tal gekommen. Das sagte der Chef Naturgefahren Wallis, Raphael Mayoraz, an einer Medienkonferenz.

Der Geologe Flavio Anselmetti von der Universität Bern beschrieb die Kettenreaktion, die im schlimmsten Fall nun droht. Die Fels- und Eismassen hätten sich zu einem sehr hohen Damm aufgetürmt, und dahinter staue sich die Lonza. “Das Schlimmste wäre, dass sich Wasser aufstaut bis zur Krone des Bergsturzdammes”, sagte Anselmetti dem Schweizer Radiosender SRF. Der Fluss könne sich dann in das Gestein-Eis-Gemisch einschneiden: “Was drohen könnte, wäre, dass der Damm durch dieses Einschneiden instabil wird, dass Teile dieses Dammes mitgerissen werden, dass er kollabiert und dann könnten sehr starke Flutwellen oder Murgänge von diesem Seeausbruch für die Gemeinden, die im unteren Tal liegen, drohen.”

Einwohner von zwei flussnahen Gemeinden evakuiert

Die Behörden haben vorsichtshalber bereits Einwohner der Gemeinden Wiler und Kippel, die in Flussnähe leben, in Sicherheit gebracht. Es handelt sich um 16 Personen. Das Gestein- und Eisgemisch liegt meterhoch auf einer Länge von zwei Kilometern und einer Breite von 200 Metern.

Das Dorf Blatten war angesichts des drohenden Felsabbruchs vergangene Woche geräumt worden. Ein 64 Jahre alter Mann, der sich trotzdem in der Gegend aufhielt, wird noch vermisst. Der Gletscherabbruch hat die schlimmsten Erwartungen der Behörden noch übertroffen.

Erschütterungen in gesamter Schweiz spürbar

Die damit verbundenen Erschütterungen waren landesweit zu spüren. Nach Angaben des Erdbebendienstes an der ETH Zürich vom Donnerstag war es eine der größten je aufgezeichneten Massenbewegungen. Schon die kleineren Felsstürze vom Kleinen Nesthorn in den Tagen vor dem Gletscherabbruch waren vom seismischen Netzwerk registriert worden.

Wie der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich mitteilte, war die erste dieser kleineren Erschütterungen am frühen Morgen des 19. Mai erfasst worden. An jenem Tag waren die rund 300 Bewohnerinnen und Bewohner von Blatten aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Beim großen Gletscherabbruch am Mittwoch um 15.24 Uhr wurden Erschütterungen der Stärke 3,1 aufgezeichnet.

Die Messung beruht auf der maximal gemessenen Amplitude der Bodenbewegung. Landesweit wurden diese Bewegungen von den Stationen des SED deutlich aufgezeichnet. Gemessen an der Stärke der Erschütterungen sei der Gletscherabbruch bei Blatten vergleichbar mit dem Bergsturz am Piz Cengalo oberhalb von Bondo im Jahr 2017 gewesen, hieß es.

Durch das Abbröckeln des Kleinen Nesthorns hatten sich in den vergangenen Tagen rund neun Millionen Tonnen Schuttmaterial auf dem Gletscher abgelagert und Druck auf die Eismassen ausgeübt. Wegen der Gefahrenlage war Blatten in der Ferienregion Lötschental bereits vorige Woche ganz geräumt worden. Rund 300 Einwohner waren innerhalb kurzer Zeit evakuiert worden. Viele ihrer Häuser sind nun zerstört, begraben unter einer dicken Schuttmasse.

Historisch beispielloser Gletschersturz

Der Gletscherabbruch und der Murenabgang sind historisch beispiellos. Der Schuttkegel ist 50 bis 200 Meter dick. Der öffentlich-rechtliche Sender SRF zeigte Aufnahmen von einer riesigen Staubwolke, die sich mit den Schuttmassen den Berg hinab wälzte. “Das Unvorstellbare ist heute eingetreten, wir haben praktisch das sichtbare Dorf verloren”, sagte Gemeindepräsident Matthias Bellwald in einer Pressekonferenz am Mittwochabend in der Nachbargemeinde Ferden. Er sei froh, dass man alle Einwohner aus Blatten habe evakuieren und Sicherheit bringen können.

“Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz. Auch wenn das Dorf unter einem großen Schuttkegel liegt, wissen wir, wo unsere Häuser und unsere Kirche wieder stehen müssen”, rief der sichtlich betroffene Gemeindepräsident zum Wiederaufbau auf.

Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter drückte den Bewohnern von Blatten ihr Mitgefühl aus. “Es ist schlimm, wenn man seine Heimat verliert”, schrieb sie auf der Plattform X. Umweltminister Albert Rösti und Verteidigungsminister Martin Pfister reisten sofort in das Katastrophengebiet und sagten der betroffenen Gemeinde die Unterstützung der Schweizer Regierung zu.