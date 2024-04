Nationalparkplan: Grünes Licht für Übermittlung nach Rom

Für die unterirdische Verlegung von Freileitungen für Mittel- und Niederspannung in den Naturparks, im Nationalpark Stilfserjoch (im Bild) und in den Natura-2000-Gebieten wird der Beitragssatz von 25 auf 50 Prozent erhöht. (Foto: LPA/Nationalpark Stilfserjoch)

Bozen – Der Entwurf für Parkplan und Parkordnung des Nationalparks Stilfserjoch erreicht ein wichtiges Etappenziel im Genehmigungsverfahren: Die Landesregierung stimmt zu, ihn ans Ministerium zu übermitteln.

Das Genehmigungsverfahren des neuen Nationalparkplans und der neuen Nationalparkordnung für den Südtiroler Teil des Nationalparks Stilfserjoch ist um eine weitere wichtige Etappe reicher.

Die beiden Dokumente waren von der Landesregierung im Juli 2022 in erster Beschlussfassung beschlossen und das Verfahren der strategischen Umweltprüfung und das Fachplanverfahren eingeleitet worden (LPA hat berichtet). In der nachfolgenden Veröffentlichungsphase wurden 274 Anmerkungen und Vorschläge zur Verbesserung des Nationalparkplans und der Nationalparkordnung von Gemeinden, Bürgern und Bürgerinnen und Fachverbänden eingebracht. Diese sind von der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung und dem Landesamt für den Nationalpark Stilfserjoch geprüft, kategorisiert und gegebenenfalls eingearbeitet worden. Es folgten die positive Begutachtung durch den Umweltbeirat des Landes im Oktober 2023 sowie jene der Landeskommission für Raum und Landschaft Ende Dezember vergangenen Jahres. Im Jänner 2024 schließlich stimmte der Führungsausschuss für den Nationalpark Stilfserjoch dem Entwurf für den Nationalparkplan und die Nationalparkordnung zu.

Gutachten aus Rom wird eingeholt

Heute hat die Landesregierung den abgeänderten Entwurf des Nationalparkplans und der Nationalparkordnung befürwortet und beschlossen, diesen dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit (MASE) in Rom zu übermitteln, um dessen verbindliches Gutachten einzuholen.

“Wir setzen heute einen weiteren bedeutenden Schritt in Bezug auf den Nationalparkplan und die Parkordnung des Nationalparks Stilfserjoch”, erklärte der zuständige Landesrat Peter Brunner in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung. Wichtig sei, dass man nun im Genehmigungsverfahren fortschreiten könne, so Brunner. “Sobald das Gutachten des Ministeriums vorliegt, wird der Plan durch einen endgültigen Beschluss der Landesregierung genehmigt und tritt in Kraft. Dies verschafft uns und der im Gebiet lebenden Bevölkerung mehr Planungssicherheit”, betonte Brunner. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Nationalparkplans und der Nationalparkordnung sei den Besonderheiten des im Südtiroler Landesgebiet liegenden Teils des Nationalparks Stilfserjoch Rechnung getragen worden, so Brunner.

Der heutige Beschluss der Landesregierung wird an die Region Lombardei und an die Autonome Provinz Trient sowie an die Südtiroler Gemeinden des Nationalparks Stilfserjoch übermittelt.

Das Genehmigungsverfahren für den Parkplan und die Parkordnung für den Nationalpark Stilfserjoch wird mit dem endgültigen Beschluss durch die Landesregierung enden.