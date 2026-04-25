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Trotz Waffenruhe weiterhin Kämpfe

Netanyahu ordnet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon an

Samstag, 25. April 2026 | 21:12 Uhr
Trotz Waffenruhe weiterhin Kämpfe
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Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Nachdem die israelische Armee der libanesischen Hisbollah-Miliz mehrere Verstöße gegen die geltende Waffenruhe vorgeworfen hat, hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu neue Angriffe auf die Hisbollah angeordnet. Der Ministerpräsident habe der Armee Anweisung erteilt, “Hisbollah-Ziele im Libanon mit Nachdruck anzugreifen”, erklärte sein Büro Samstagabend. Israel hatte zuvor gemeldet, Hisbollah-Kämpfer hätten Soldaten in der Region Kantara mit Drohnen angegriffen.

Im Süden des Libanon habe die Armee außerdem “mehr als 15 Terroristen eliminiert” und ein Hisbollah-Waffenversteck mit Panzerabwehrraketen und Kalaschnikow-Gewehren entdeckt. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine Verlängerung der Waffenruhe für den Libanon um drei Wochen bekanntgegeben. Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz setzten ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort.

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ali Khamenei feuerte die von Teheran unterstützte Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze. Am 16. April verkündete Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon, die der US-Präsident dann kurz vor ihrem Auslaufen um drei Wochen verlängerte.

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