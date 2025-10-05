Aktuelle Seite: Home > Politik > Netanyahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor
Israelischer Ministerpräsident Netanyahu spricht von "falschem Weg"

Netanyahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 18:16 Uhr
Israelischer Ministerpräsident Netanyahu spricht von \
APA/APA/AFP/POOL/NATHAN HOWARD
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanyahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen und die radikalislamische Terrorbewegung Hamas belohnt.

Einige europäische Staaten hätten “im Grunde dem palästinensischen Terrorismus und radikalen islamistischen Minderheiten in ihrer Mitte nachgegeben”, sagte er im Kontext der jüngsten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder wie Frankreich, Großbritannien, Belgien und Kanada.

Ziel der Anerkennung war eine Stärkung der Zweistaatenlösung, deren Ziel ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen unabhängigen palästinensischen Staat ist.

Netanyahu wiederholte dagegen erneut seine Auffassung, die Anerkennung Palästinas sei “die ultimative Belohnung für die Hamas” gewesen, “nachdem sie das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt hat”. Damit erlaube man es der islamistischen Terrororganisation de facto, den Krieg gegen Israel fortzusetzen.

Netanyahu vergleicht islamistischen Terror mit Nazi-Deutschland

“Darum ist Europa im Grunde irrelevant geworden – es hat enorme Schwäche gezeigt”, sagte der israelische Regierungschef weiter. In Abwandlung eines Zitats, das dem früheren britischen Premierminister Winston Churchill mit Blick auf die Beschwichtigungspolitik gegenüber Adolf Hitler zugeschrieben wurde, sagte Netanjahu: “Füttere das Krokodil nicht, denn nachdem es Israel oder ein anderes Land, das sich ihm in den Weg stellt, verschlungen hat, wird es auch dich angreifen.” Er sagte weiter: “Wenn ihr den Terror bekämpfen wollt, steht auf und bekämpft ihn entschieden, kapituliert nicht vor seinen Forderungen.”

Anders als europäische Politiker habe Trump einen “realistischen Friedensplan vorgestellt, der terroristische Elemente ausschaltet”. Er hoffe auf ein Umdenken in Europa, wo es schon kurz nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 Massendemonstrationen gegeben habe, auf denen Hamas-Unterstützung gezeigt worden sei.

Kampf gegen “Barbaren”

“Wir kämpfen tatsächlich gegen die Barbaren, die unsere freien Gesellschaften zerstören wollen, sie wollen euch zerstören, und wir stehen an der Front, während wir von Menschen in Europa angegriffen werden, die wir eigentlich schützen”, sagte Netanyahu zu Israels Kampf gegen Irans “Achse des Widerstands”, zu der auch Hamas gehört.

Zu den neuen Waffenruhe-Gesprächen in Ägypten sagte er, sollte die Hamas wirklich der Freilassung der Geiseln zustimmen, “dann könnte dies in der Tat der Anfang des Kriegsendes sein”. Jeder verstehe, “dass die Herrschaft der Hamas am Ende ist”. Die Terrororganisation dürfe nicht zurückkehren, “um Gaza zu regieren, seine Bevölkerung mit ihrem Terrorregime zu quälen und Israel mit Raketen zu terrorisieren”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
88
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
Kommentare
41
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
36
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
28
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
25
Ulten will Tourismus stärken
Anzeigen
Small Prices – Big Fun
Small Prices – Big Fun
Der große Zett-Family Day im Cineplexx
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 