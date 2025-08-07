Aktuelle Seite: Home > Politik > Netanyahu: Wollen ganz Gaza kontrollieren
Beratungen über Ausweitung von israelischem Militäreinsatz

Netanyahu: Wollen ganz Gaza kontrollieren

Donnerstag, 07. August 2025 | 18:25 Uhr
Beratungen über Ausweitung von israelischem Militäreinsatz
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Von: APA/Reuters

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erstmals öffentlich bestätigt, dass Israel die vollständige Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen will. Anschließend solle er an “arabische Kräfte” übergeben werden, die den Küstenstreifen “ordnungsgemäß regieren”. “Wir haben die Absicht”, sagte Netanyahu dem Sender Fox News am Donnerstag auf die Frage, ob Israel die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen werde.

“Wir wollen ihn nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitsgrenze haben. Wir wollen ihn nicht regieren”, fügte er hinzu. Über eine vollständige Einnahme des Streifens war seit Tagen spekuliert worden. Die Vereinten Nationen (UN) hatten daher schon am Dienstag solche Pläne als “zutiefst alarmierend” bezeichnet. “Das Völkerrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig: Der Gazastreifen ist und muss ein integraler Bestandteil des künftigen palästinensischen Staates bleiben”, hatte der stellvertretende UNO-Generalsekretär Miroslav Jenca gesagt. Die Einnahme des ganzen Gazastreifens durch Israel könne katastrophale Folgen haben und das Leben der verbliebenen Geiseln in Gaza weiter gefährden.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Dienstag indes nicht zu solchen Überlegungen äußern wollen. Er könne dazu “wirklich nichts sagen. Das wird weitgehend von Israel entschieden”, hatte er erklärt. Die USA sind der wichtigste militärische Unterstützer Israels. Trump hatte Anfang des Jahres eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA vorgeschlagen. Die Idee war von vielen arabischen Staaten, den Vereinten Nationen, den Palästinensern und Menschenrechtlern abgelehnt worden.

