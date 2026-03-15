Aktuelle Seite: Home > Politik > Neue Angriffswelle in Teheran
Zerstörungen in Teheran

Neue Angriffswelle in Teheran

Sonntag, 15. März 2026 | 20:50 Uhr
Zerstörungen in Teheran
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben Medien eine neue Angriffswelle gemeldet. Im Stadtzentrum nahe der Revolutionsstraße sei die Flugabwehr im Einsatz, berichtete das Onlineportal “Hammihan” auf Telegram. In sozialen Medien berichteten Accounts, die das Kriegsgeschehen aus dem Ausland verfolgen, über zahlreiche Explosionen in mehreren Stadtteilen der Millionenmetropole. Laut den Eintragungen im Internet sollen Kampfjets und Drohnen am Himmel zu hören gewesen sein.

“Geräusch von vier relativ starken Explosionen. Es regnet stark und es ist nicht klar, wo sie eingeschlagen sind”, hieß es in einem Post. Die Bevölkerung ist nun seit mehr als zwei Wochen vom Internet abgeschnitten. Nachrichten dringen folglich nur schwer nach außen. Am Sonntag meldete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks zudem den Einbruch von Verbindungen bei einem der letzten Telekommunikationsnetzwerke.

Unterdessen wurden im Iran nach Angaben der Polizei rund 500 Menschen wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Ihnen werde zur Last gelegt, Informationen an Feinde weitergegeben zu haben, sagte Polizeichef Ahmad-Reza Radan. In der Hälfte der Fälle handle es sich um schwere Fälle. Dazu zählten die Übermittlung von Zieldaten für Angriffe sowie das Filmen von Einschlagstellen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
41
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Kommentare
23
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Verwirrung um Zugang zu Dolomiten-Juwel für Schüler
Kommentare
23
Verwirrung um Zugang zu Dolomiten-Juwel für Schüler
Premiere im Bozner Dom: Erstmals leitet eine Frau den Wortgottesdienst
17
Premiere im Bozner Dom: Erstmals leitet eine Frau den Wortgottesdienst
Geisterfahrerin auf der MeBo bringt die Polizei ans Limit
16
Geisterfahrerin auf der MeBo bringt die Polizei ans Limit
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 