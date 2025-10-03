Aktuelle Seite: Home > Politik > Neue Brücke in Antholz für den Verkehr freigegeben
Eröffnung der Brücke in Antholz-Mittertal mit Landesrat Alfreider und SIMICO-Geschäftsführer Soldini

Neue Brücke in Antholz für den Verkehr freigegeben

Freitag, 03. Oktober 2025 | 18:26 Uhr
IMG_0978 (1)
LPA/Ingo Dejaco/Bei der Übergabe der Brücke in Antholz-Mittertal waren am 3. Oktober Bürgermeister Thomas Schuster (6.v.l.), Landesrat Daniel Alfreider (6.v.r.), SIMICO-Geschäftsführer Fabio Massimo Saldini (5.v.r.) und der Direktor der Abteilung Tiefbau, Umberto Simone (4.v.r.) sowie einige Technikerinnen und Techniker des Landes sowie Mitarbeiter der Firma Göller Bogl dabei.
Von: ka

Rasen-Antholz – Am 3. Oktober wurde die neue Brücke in Antholz-Mittertal für den Verkehr freigegeben. An der Einweihung nahmen Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, sowie der Geschäftsführer von SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA), Fabio Massimo Saldini, teil.

Die Bauarbeiten hatten etwa acht Monate gedauert, nachdem die Straße zuvor ein Jahr lang umgeleitet worden war. Die Brücke wurde termingerecht fertiggestellt. Am 30 September wurde die Belastungsprüfung, die vor der offiziellen Eröffnung erfolgen muss, erfolgreich absolviert.

Landesrat Alfreider betonte bei den Feierlichkeiten zur Freigabe für den Verkehr die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen lokalen und staatlichen Behörden: “Dank der Zusammenarbeit aller beteiligten Ebenen und der Investitionen im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina können wir einen weiteren Schritt in Richtung unserer Mobilitätsziele gehen.” Auch der Geschäftsführer von SIMICO, Fabio Massimo Saldini, nahm an der Einweihung teil und betonte die Bedeutung der Kooperation für die Umsetzung des Projekts.

Der Bürgermeister von Rasen-Antholz, Thomas Schuster, zeigte sich überzeugt, dass die neue Brücke für eine bessere Verkehrsanbindung, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und für eine bessere Erreichbarkeit des Antholzertals sorgen werde.

In den kommenden Tagen wird die provisorische Brücke abgerissen, die während der Bauarbeiten genutzt wurde und die Umleitungsmaßnahmen beendet. Gleichzeitig werden die abschließenden Arbeiten an den Außenbereichen der Brücke durchgeführt, sodass das Projekt voraussichtlich Mitte Oktober vollständig abgeschlossen sein wird.

Bezirk: Pustertal

