Neue Bundesregierung in Österreich: Glückwünsche aus Südtirol

Angelobung in der Hofburg in Wien

Von: luk

Bozen – Zur heutigen Angelobung in der Hofburg in Wien hat Landeshauptmann Arno Kompatscher der neuen österreichischen Bundesregierung im Namen des Landes Südtirol gratuliert.

Südtirols Landeshauptmann wünscht dem neuen österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) „eine gute und umsichtige Hand bei der Führung seines wichtigen Amtes, gerade in Anbetracht der politischen Turbulenzen und der großen Herausforderungen dieser Zeit.“ Kompatscher freut sich für Österreich, dass es nun gelungen sei, eine Regierung einzusetzen, die politische Stabilität gewährleisten will.

Mit Zuversicht sieht Landeshauptmann Kompatscher der Zusammenarbeit mit der neuen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die bisher einen proeuropäischen, liberalen Kurs gefahren hat, entgegen. „Gerade in Anbetracht der aktuellen Autonomieverhandlungen mit Rom, ist es wichtig, auf das Außenministerium in Wien bauen zu können“, sagt der Landeshauptmann. Kompatscher plant für die nächsten Wochen Antrittsbesuche in Wien, um sich mit dem Bundeskanzler und der Außenministerin zu treffen.

Die neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) an der Spitze und weiteren zwölf Ministerinnen und Ministern sowie sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretären nimmt nach langwierigen Koalitionsverhandlungen 154 Tage nach der Nationalratswahl ihr Amt auf.