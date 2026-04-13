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Umstellung auf emissionsarme Busflotte

Neue Elektro- und Wasserstoffbusse in Bozen im Einsatz

Montag, 13. April 2026 | 15:12 Uhr
SASA neue Busse
SASA AG
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Von: mk

Bozen – Im Rahmen des Landesplans für nachhaltige Mobilität setzt das Land Südtirol sein Engagement für die Umstellung auf eine emissionsarme Busflotte fort. In diesem Zusammenhang wurden in Bozen insgesamt acht neue Elektro- und Wasserstoffbusse der SASA AG in Betrieb genommen.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um fünf Busse des Modells “Caetano City Gold” sowie drei Busse des Typs “Rampini Eltron”. Ange­kauft wurden sie teilweise über Mittel des staatlichen Aufbauplans PNRR, die von der Gemeinde Bozen als durchführende Stelle abgerufen wurden.  Die Busse sind bereits seit mehreren Wochen auf verschiedenen Linien im Einsatz, darunter auch auf der Linie 183 nach Karneid sowie auf den Linien 201, 131, 6, 8, 9 und 10A/10B.

“Mit diesen neuen Fahrzeugen setzen wir einen weiteren konkreten Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität. Unser Ziel bleibt es, den öffentlichen Verkehr konsequent zu dekarbonisieren und gleichzeitig ein leistungsfähiges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellenr”, betonte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Auch Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati unterstrich die Bedeutung der neuen emissionsfreien Fahrzeuge: “Die Einführung dieser neuen emissionsfreien Busse ist für Bozen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer immer nachhaltigeren Mobilität und einer konkreten Verbesserung der Servicequalität für alle Bürgerinnen und Bürger. Auf innovative und emissionsfreie Lösungen zu setzen bedeutet, in die Zukunft unserer Stadt und in die Lebensqualität derer zu investieren, die hier leben.”

SASA-Präsidentin Astrid Kofler betonte den weiteren Ausbau der Null-Emissions-Flotte: “Die neuen Elektro- und Wasserstoffbusse sind bereits erfolgreich im täglichen Einsatz und ergänzen unsere bereits nachhaltige Flotte. Bereits heute sind 50 der insgesamt 370 Busse im SASA-Fuhrpark emissionsfrei unterwegs.”

Die kontinuierliche Erneuerung der Flotte ist Teil der langfristigen Strategie von Land und SASA, um den öffentlichen Nahverkehr schrittweise nachhaltiger zu gestalten.

Bezirk: Bozen

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