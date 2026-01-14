Aktuelle Seite: Home > Politik > Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stärken
Von der Leyen erklärte in Brüssel Details zum neuen Kredit

Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stärken

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 13:03 Uhr
Von der Leyen erklärte in Brüssel Details zum neuen Kredit
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die EU will die bewilligten Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro aufteilen. Ein Drittel soll in den allgemeinen Staatshaushalt fließen und zwei Drittel in militärische Ausrüstung, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Die 60 Milliarden Euro für das Militär sollen ihr zufolge hauptsächlich für den Kauf von Ausrüstung aus europäischen Ländern verwendet werden.

Mit der Unterstützung werde sichergestellt, dass die im Februar 2022 von Russland angegriffene Ukraine einerseits ihre Verteidigung auf dem Schlachtfeld stärken und ihre militärischen Fähigkeiten ausbauen könne sowie andererseits den Staat sowie die grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen aufrechterhalten könne, sagte von der Leyen. “Wir machen wirklich einen nächsten Schritt bei unserer Unterstützung, um eine stärkere und stabilere Ukraine aufzubauen”, fügte sie hinzu.

Einigung auf Kredit vor Weihnachten erfolgt

Dem konkreten Vorschlag der EU-Kommission war eine Einigung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten zur Finanzierung der Ukraine für die nächsten zwei Jahre vorangegangen. Bei einem Gipfeltreffen kurz vor Weihnachten hatten sie sich nach monatelangem Streit auf den Kompromiss verständigt, der Ukraine einen zinslosen Kredit über 90 Mrd. Euro zu geben. Die Verständigung sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.

Zuvor war ein Finanzierungsmodell diskutiert worden, nach dem vor allem in Belgien festgesetzte Gelder der russischen Zentralbank direkt für Darlehen an die Ukraine in Höhe von bis zu 210 Mrd. Euro eingesetzt werden sollten. Vor allem der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz war ein Verfechter dieses Projekts. Dieser Plan scheiterte am Ende am Widerstand von Ländern wie Frankreich und Italien, nachdem zuvor vor allem Belgien zu große rechtliche und politische Risiken gesehen hatte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
