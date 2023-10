Neumarkt: 1,5 Millionen Euro für neue Turnhalle und Mensa

Das Land beteiligt sich an der Finanzierung

Neumarkt – Die Gemeinde Neumarkt plant den Neubau der Turnhalle und der Schülermensa für das Schulzentrum Neumarkt. In der neu zu errichtenden Turnhalle soll auch die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Neumarkt, die über keine eigene Turnhalle verfügt, ihre Turnstunden abhalten können. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich laut aktualisiertem Ausführungsprojekt auf rund 10,3 Millionen Euro.

In ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung auf Vorschlag des zuständigen Hochbau- und Vermögenslandesrats die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Gemeinde Neumarkt genehmigt. Diese sieht eine Mitfinanzierung des Landes Südtirol in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Jahr 2023 vor.

Im Gegenzug erhält das Land für seinen Beitrag am Projekt ein ungeteiltes Miteigentum an dem zu errichtenden Bauwerk im Ausmaß von 15 Prozent. Land und Gemeinde haben zudem vereinbart, dass sowohl der Finanzierungsbeitrag als auch die Miteigentumsquote des Landes unverändert bleiben – auch wenn sich die effektiven Kosten des Projekts ändern sollten. Die Registergebühren in Höhe von 135.000 Euro für die Registrierung der Vereinbarung übernimmt ebenfalls die Landesverwaltung.