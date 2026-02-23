Aktuelle Seite: Home > Politik > Niederländische Regierung vereidigt – Jetten Regierungschef
Die neue niederländische Regierung

Niederländische Regierung vereidigt – Jetten Regierungschef

Montag, 23. Februar 2026 | 11:12 Uhr
Die neue niederländische Regierung
APA/APA/ANP/REMKO DE WAAL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Niederlande haben eine neue Regierung. Regierungschef ist der linksliberale Rob Jetten. Vier Monate nach der Parlamentswahl vereidigte König Willem-Alexander den neuen Ministerpräsidenten sowie seine Minister im Palast Huis ten Bosch in Den Haag. Jetten ist der erste Regierungschef seiner Partei D66 und mit 38 Jahren der jüngste der Landesgeschichte. D66 hat die Wahl vor den Rechtspopulisten gewonnen, sie bildet eine Koalition mit Christdemokraten und Rechtsliberalen.

Experiment mit Wilders endet

Mit Antritt der neuen Koalition endet die erste Regierung mit Beteiligung des Rechtsaußen Geert Wilders. Die Regierung unter dem parteilosen Ex-Beamten Dick Schoof war gekennzeichnet von Streit und Stillstand. Nach nur elf Monaten brachte Wilders wegen eines Streits um Asylgesetze die Koalition zum Platzen. Eine erneute Zusammenarbeit mit Wilders schlossen alle etablierten Parteien aus. Seine Fraktion brach nach einem parteiinternen Aufstand auseinander.

Massive Sparmaßnahmen

Die neue Koalition kündigte bereits tiefe Einschnitte im Sozial- und Gesundheitssystem an. Dagegen will sie Milliarden in die Verteidigung investieren. Auch will sie Wohnungsnot und Probleme bei Asyl und Migration angehen. Doch es wird schwer, für die Pläne Mehrheiten zu bekommen. Das Parlament ist stark zersplittert und zählt 16 Fraktionen – knapp ein Drittel der Sitze haben radikal-rechte Parteien.

Die Niederlande haben auch keine Erfahrung mit Minderheitsregierungen. Die Zweifel an der Stabilität der Koalition sind groß. Mehr als zwei Drittel der Bürger bezweifeln Umfragen zufolge, dass das Bündnis lange halten wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
84
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
65
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
51
Rabensteiner unterstützt Petition
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
32
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Bozen erinnert an Alexander Langer
13
Bozen erinnert an Alexander Langer
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 