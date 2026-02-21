Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bozen erinnert an Alexander Langer
80. Geburtstag des Freiheitskämpfers

Bozen erinnert an Alexander Langer

Samstag, 21. Februar 2026 | 16:57 Uhr
alexander langer
Facebook/Giuseppe Civati
Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des 80. Geburtstags von Alexander Langer erinnert die Stadt Bozen an den Politiker, Publizisten und Friedensaktivisten. Eine institutionelle Gedenkveranstaltung an der nach ihm benannten Brücke über den Eisack soll sein Wirken und seine Bedeutung für Dialog und Zusammenleben in Erinnerung rufen.

Die heutige Alexander-Langer-Brücke, eine Fuß- und Radverbindung über den Fluss, geht auf eine Initiative aus den 1990er-Jahren zurück. Nach Langers Tod im Jahr 1995 brachten Schüler und Lehrpersonen, die sich dort regelmäßig zu Gesprächen über Frieden trafen, eine Gedenktafel an. Der Name setzte sich in der Folge im allgemeinen Sprachgebrauch durch und wurde 2021 von der Stadt offiziell bestätigt. An der damaligen Benennungsfeier nahm auch seine Ehefrau Valeria Malcontenti teil.

Die Brücke gilt seither als symbolischer Ort für Langers Anliegen: den Aufbau von Beziehungen zwischen den Sprachgruppen, die Förderung des Dialogs und das Eintreten für eine offene, solidarische Gesellschaft.

Drei Jahrzehnte nach seinem Tod wird sein politisches und gesellschaftliches Wirken weiterhin diskutiert und gewürdigt. Vor dem Hintergrund internationaler Krisen und gesellschaftlicher Spannungen wird Langers Einsatz für Gewaltfreiheit, Ausgleich und Verständigung erneut als aktueller Bezugspunkt hervorgehoben.

Der Bozner Gemeinderat soll sich zudem mit einem Vorschlag zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft befassen. Die Initiative, eingebracht von Gemeinderätin Chiara Rabini und parteiübergreifend unterstützt, sieht vor, Alexander Langer posthum diese Auszeichnung zu verleihen.

