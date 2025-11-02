Aktuelle Seite: Home > Politik > Nigeria begrüßt Trump-Angebot für Kampf gegen Islamisten
US-Präsident will Soldaten nach Afrika schicken (Archivbild)

Nigeria begrüßt Trump-Angebot für Kampf gegen Islamisten

Sonntag, 02. November 2025 | 14:28 Uhr
US-Präsident will Soldaten nach Afrika schicken (Archivbild)
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAMEE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Nigeria zeigt sich offen für Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Rebellen. Solange die territoriale Integrität des Landes gewahrt bleibe, sei dies kein Problem, sagte der Sprecher des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu am Sonntag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit militärischen Maßnahmen in dem westafrikanischen Land gedroht, sollte die Regierung nicht schnell etwas gegen die Tötung von Christen unternehmen.

Er habe daher das Verteidigungsministerium angewiesen, sich auf einen möglichen schnellen Militäreinsatz in Nigeria vorzubereiten. Pentagonchef Pete Hegseth erklärte: “Entweder die nigerianische Regierung schützt die Christen, oder wir töten die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen.”

“Wir begrüßen die Hilfe der USA, solange sie unsere territoriale Integrität anerkennt”, sagte Präsidenten-Sprecher Daniel Bwala. “Ich bin sicher, dass wir, wenn diese beiden Staatschefs sich treffen und zusammensetzen, bessere Ergebnisse in unserem gemeinsamen Entschluss zur Bekämpfung des Terrorismus erzielen werden.”

Vorwürfe religiöser Intoleranz zurückgewiesen

Bola Tinubu wies am Samstag Vorwürfe religiöser Intoleranz zurück und sprach von Bemühungen seines Landes zum Schutz der Religionsfreiheit. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika mit mehr als 200 Millionen Einwohnern. Im Norden ist die Bevölkerung überwiegend muslimisch, im Süden überwiegend christlich. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit islamistischen Gruppen gibt es seit rund 15 Jahren vor allem im Nordosten des Landes. Zwar wurden Experten zufolge dabei auch viele Christen getötet, doch die meisten Opfer sind demnach Muslime.

Trump, der in den USA auch von evangelikalen Christenorganisationen unterstützt wird, hatte Nigeria am Samstag mit einem Militärschlag gedroht, falls das Land nicht gegen die Tötung von Christen vorgehe. “Wenn wir angreifen, wird es schnell, brutal und entschieden sein”, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Sollten die USA militärisch eingreifen, werde dies mit “wehenden Fahnen” geschehen, um die “islamischen Terroristen” auszulöschen. Zudem würden die USA sämtliche Hilfszahlungen an Nigeria sofort einstellen.

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
55
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
48
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Fünf Todesopfer nach Lawinenunglück in Südtirol geborgen
Kommentare
41
Fünf Todesopfer nach Lawinenunglück in Südtirol geborgen
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
33
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
30
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 