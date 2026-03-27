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"No Kings": Millionen Amerikaner demonstrierten im vergangenen Oktober

“No-Kings”: Proteste gegen Trump am Samstag

Freitag, 27. März 2026 | 22:21 Uhr
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APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/DANIEL BOCZARSKI
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Von: APA/dpa

In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto “No Kings” – zu Deutsch: “Keine Könige” – sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

Der feministische Women’s March will sich der “No Kings”-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrücken ein.

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