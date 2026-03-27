“No-Kings”: Proteste gegen Trump am Samstag

Von: APA/dpa

In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto “No Kings” – zu Deutsch: “Keine Könige” – sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

Der feministische Women’s March will sich der “No Kings”-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrücken ein.