Noch immer Probleme bei Behindertentransport – und die Frist läuft ab

Bozen – Am morgigen Freitag endet diese Schulwoche – ein Termin, den Landesrat Philipp Achammer Medien gegenüber als Ende der Probezeit für den neuen Transportdienst für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung genannt hat. In einem offenen Brief prangert Verein Adlatus an, dass die Probleme immer noch nicht gelöst wurden.

Der Verein hatte zuvor fünf Jahre lang den Transportdienst für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung inne.

Wörtlich heißt es in dem Brief:

Wir kennen diese Schülerinnen und Schüler persönlich (und ebenso ihre Eltern), und wir wissen aus jahrelanger Erfahrung, wie sensibel das Abholen und Bringen dieser Fahrgäste ist. Wir haben diesen Dienst bis zum Vertragsende am 28. April mit großem Engagement, Sorgfalt und Freude ausgeführt und viele dieser Kinder sind uns sehr ans Herz gewachsen. Zahlreiche Medienberichte der vergangenen Tage, aber auch Erzählungen aus erster Hand seitens betroffener Eltern, erfüllen uns mit Sorge: Offenbar gibt es tagtäglich eine ganze Reihe von Problemen und Unzulänglichkeiten, die wohl kaum mit den Anforderungen der Ausschreibung vereinbar sind. Vor allem aber stellen sie für die Betroffenen eine derart große Herausforderung und Verunsicherung dar, dass ihr Alltag völlig auf den Kopf gestellt ist. Dies tut uns leid für jede und jeden einzelnen! Wir hoffen und wünschen uns für die Kinder, dass Ihr gestelltes Ultimatum dazu führen wird, dass diese Zeit der Unsicherheit, der Sorge und der teils großen organisatorischen und logistischen Probleme für die Familien der Betroffenen, vorbei ist. Dass es umgehend gelingt, diesen Kindern und ihren Eltern ihre gewohnten Abläufe wieder zu ermöglichen, die sie zur Orientierung und zum Wohlbefinden dringend brauchen. Sollte dies mit dem aktuell beauftragten Dienstleister nicht möglich sein, wollen wir Sie hiermit darauf hinweisen, dass unsere Organisation weiterhin sehr wohl in der Lage ist, den Transport dieser besonderen Fahrgäste auch zukünftig vollumfänglich zu übernehmen.