Aktuelle Seite: Home > Politik > Noch kein Durchbruch in Pariser Politikkrise in Sicht
Macron soll noch Freitagabend neuen Premier ernennen

Noch kein Durchbruch in Pariser Politikkrise in Sicht

Freitag, 10. Oktober 2025 | 19:04 Uhr
Macron soll noch Freitagabend neuen Premier ernennen
APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der Politikkrise in Frankreich zeichnet sich nach Beratungen von Präsident Emmanuel Macron mit den Parteien nach Angaben von Teilnehmern noch kein Durchbruch ab. Macron wolle aber auf jeden Fall noch Freitagabend einen neuen Premier ernennen, sagten Beteiligte nach Abschluss des Treffens im Élysée-Palast. Die Auflösung des Parlaments und das Ausrufen von Neuwahlen seien wohl vorerst vom Tisch. Außerdem soll das Aussetzen der Pensionsreform in Aussicht gestellt worden sein.

Spitzenvertreter von Sozialisten, Kommunisten und Grünen sagten, Macron habe ihren Forderungen zwar zugehört, aber keine Klarheit über den künftigen politischen Kurs verschafft. Dass Macron auf die Forderung des linken Lagers eingeht und einen Premier aus ihren Reihen ernennt, glaubten sie nicht. Die Frage einer Duldung einer vom Macron-Lager angeführten Regierung machten die linken Parteien von einem Kurswechsel in der Politik abhängig.

Das Macron-Bündnis hat keine Mehrheit im Parlament und verliert, wie es nach dem Krisentreffen im Élysée-Palast aussieht, möglicherweise auch die Unterstützung der konservativen Républicains. Wie der Sender BFMTV unter Verweis auf Angaben aus dem Élysée-Palast berichtete, wollte Macron den neuen Premierminister vor 20.00 Uhr Freitagabend bekanntgeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
64
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
46
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
23
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 