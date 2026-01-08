Obdachlose in der Kälte: Grüne in Bozen warnen vor Erfrierungsgefahr

Von: mk

Bozen – Die Grünen im Bozner Gemeinderat fordern angesichts der Kältewelle in Südtirol mit anhaltenden Minusgraden Soforthilfe für Obdachlose. Sie plädieren für ein Zivilschutz-Zelt vor dem Drusus-Stadion mit Zugang zu den Sanitäreinrichtungen des Stadions.

Bürgermeister Claudio Corrarati habe ihm am Montag, den 5. Jänner zugesichert, die Stadtverwaltung werde niemanden auf der Straße erfrieren lassen, erklärt Gemeinderat Rudi Benedikter. Corrarati habe außerdem ankündigt, „notfalls in Absprache mit dem Land den Zivilschutz mobilisieren zu wollen“.

„Unabhängig, ob ein Obdachloser in eine Warteliste eingetragen ist, unabhängig von jeglicher Registrierung oder bürokratischen Voraussetzung – Obdachlose, die bei dieser Kältewelle eine Notunterkunft suchen, müssen kurzfristig ein Obdach erhalten können“, fordert Benedikter.

Der Vorschlag der Grünen lautet: Der Bürgermeister möge unverzüglich das Landesamt für Bevölkerungsschutz ersuchen, ein „Zivilschutz-Zelt“ zu errichten – etwa vor dem Drususstadion mit Zugang zu den Sanitäreinrichtungen des Stadions.

„Derartige Zelte werden beheizt und fassen mindesten 20 Notschlafplätze“, erklärt Benedikter.