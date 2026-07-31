Aktuelle Seite: Home > Politik > Örtliche Körperschaften: Vereinfachung der Abrechnung
Landesregierung genehmigt Durchführungsverordnung

Örtliche Körperschaften: Vereinfachung der Abrechnung

Freitag, 31. Juli 2026 | 15:57 Uhr
Rathaus Brixen_Vorderansicht_Gemeinde Brixen
lpa
Schriftgröße

Von: Matthias Knapp

Bozen – Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 31. Juli die Durchführungsverordnung zu den Modalitäten der Abrechnung für die Finanzierung von Investitionen der örtlichen Körperschaften genehmigt. Ziel der neuen Durchführungsverordnung ist die Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten: Die Finanzierung kann nun als Vorschuss ausgezahlt werden, bevor die örtliche Körperschaft (Gemeinde oder Bezirksgemeinschaft) die Ausgabe tatsächlich getätigt hat. Zudem wurden die Abrechnungsfristen für mehrjährige Finanzierungen geändert.

“Mit dieser Durchführungsverordnung sorgen wir für Vereinfachung und Bürokratieabbau – zwei wichtige Ziele, die wir uns im Koalitionsprogramm gesetzt haben, zum Vorteil der örtlichen Körperschaften und somit der Bürgerinnen und Bürger”, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in der Landesregierung auch für die Gemeinden zuständig ist.

Laut der neuen Durchführungsverordnung kann nach Beginn der Ausführung des Investitionsprojekts ein Vorschuss von 80 Prozent der gesamten gewährten Finanzierung ausbezahlt werden. Diese Vereinfachung ermöglicht eine zeitnahe Auszahlung an die begünstigten Körperschaften. Die Verordnung sieht vor, dass der Restbetrag nach Vorlage einer einzigen Abrechnung über die getätigte Ausgabe sowie einer Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung des Projekts ausbezahlt wird. Der Verzicht auf Teilauszahlungen führt zu einer Vereinfachung der Verfahren und zu einer Verringerung des bürokratischen Aufwands.

Der Rat der Gemeinden hat zur Durchführungsverordnung bereits ein positives Gutachten abgegeben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
86
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
53
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
43
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Kommentare
30
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Norditalien: Blitzer bringen Millionen
Kommentare
22
Norditalien: Blitzer bringen Millionen
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 