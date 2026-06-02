Aktuelle Seite: Home > Politik > Österreich bewirbt sich um Sitz im UNO-Sicherheitsrat
NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

Österreich bewirbt sich um Sitz im UNO-Sicherheitsrat

Dienstag, 02. Juni 2026 | 21:30 Uhr
NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Die UNO-Generalversammlung entscheidet am Mittwoch ab 10.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ), ob Österreich 2027 und 2028 einen nicht-ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Es steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Deutschland und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der “Westeuropäischen und anderen Staaten” aber nur zwei freie Sitze zustehen. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, in dem jedes der 193 UNO-Mitglieder eine Stimme hat.

Österreich bewirbt sich zum vierten Mal für den prestigeträchtigen Posten im Sicherheitsrat, der fünf ständige und zehn nicht-ständige Mitglieder hat. Bereits am Montag war Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nach New York geflogen. Dort will die Außenministerin auch zwei der österreichischen Sonderemissäre, Ulrike Lunacek und Herbert Scheibner, treffen. Nach ihrem Amtsantritt im Vorjahr hatte Meinl-Reisinger vier ehrenamtliche Sonderbeauftragte aus verschiedenen politischen Lagern ernannt, die für Österreichs Ratskandidatur werben sollten. Nehmen alle an der geheimen Abstimmung teil, braucht es 129 Stimmen.

Der Sicherheitsrat ist das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen. Er besteht aus 15 Mitgliedern. Die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien haben ständige Sitze und können Ratsentscheidungen mit ihrem Veto blockieren. Die zehn nicht-ständigen Mitglieder des Gremiums werden jeweils zur Hälfte alle zwei Jahre ausgewechselt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
Kommentare
95
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Kommentare
39
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Kommentare
33
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Kommentare
24
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Kommentare
23
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Anzeigen
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Ab diesen Samstag!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 