Aktuelle Seite: Home > Politik > Olympische Spiele: Mattarella trifft Mitglieder der MiCo-Stiftung
Kompatscher beim Treffen dabei

Olympische Spiele: Mattarella trifft Mitglieder der MiCo-Stiftung

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 16:23 Uhr
Kompatscher Mattarella
Quirinal
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Eine Delegation der Stiftung Mailand-Cortina unter der Leitung von Präsident Giovanni Malagò und Geschäftsführer Andrea Varnier ist am 22. Jänner in Rom mit Staatspräsdent Sergio Mattarella zusammengetroffen. Südtirol war durch Landeshauptmann Arno Kompatcher vertreten.

Staatspräsident Mattarella lobte beim Treffen die großen Bemühungen und Anstrengungen aller Beteiligten, um die Vorbereitungen und alle Details im Hinblick auf das große Sportereignis der olympischen Winterspiele abzuschließen.

Landeshauptmann Kompatscher betonte seinerseits die Zufriedenheit mit dem Stand der Arbeiten am Stadion von Antholz, dem Austragungsort der Biathlonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen vom 8. bis 21. Februar. “Die Vorbereitungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, es fehlen nur mehr die allerletzten Details. Dass Südtirol ein weltweites Großereignis wie die Olympischen Spiele mitausrichten darf, ist eine große Freude für unser Land”, betonte Kompatscher beim Treffen in Rom.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
110
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
57
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
44
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
“Alptraum in Südtirol droht, wahr zu werden”
Kommentare
31
“Alptraum in Südtirol droht, wahr zu werden”
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
30
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 