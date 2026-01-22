Olympische Spiele: Mattarella trifft Mitglieder der MiCo-Stiftung

Von: mk

Rom – Eine Delegation der Stiftung Mailand-Cortina unter der Leitung von Präsident Giovanni Malagò und Geschäftsführer Andrea Varnier ist am 22. Jänner in Rom mit Staatspräsdent Sergio Mattarella zusammengetroffen. Südtirol war durch Landeshauptmann Arno Kompatcher vertreten.

Staatspräsident Mattarella lobte beim Treffen die großen Bemühungen und Anstrengungen aller Beteiligten, um die Vorbereitungen und alle Details im Hinblick auf das große Sportereignis der olympischen Winterspiele abzuschließen.

Landeshauptmann Kompatscher betonte seinerseits die Zufriedenheit mit dem Stand der Arbeiten am Stadion von Antholz, dem Austragungsort der Biathlonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen vom 8. bis 21. Februar. “Die Vorbereitungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, es fehlen nur mehr die allerletzten Details. Dass Südtirol ein weltweites Großereignis wie die Olympischen Spiele mitausrichten darf, ist eine große Freude für unser Land”, betonte Kompatscher beim Treffen in Rom.