Oppenheimers Enkel lobt Trump-Aussagen über Atomwaffen

Von: apa

Der Enkel des Atombombenerfinders Robert Oppenheimer hat sich lobend über US-Präsident Donald Trump geäußert. “Jedes Mal, wenn Donald Trump zu Denuklearisierung aufruft, werde ich das unterstützen. Es ist richtig, das zu tun, und der Weg dorthin führt über Verhandlungen mit den USA, China und Russland”, schrieb Oppenheimer am Freitag auf X. Trump hatte am Donnerstag gesagt, die Denuklearisierung zu einem Ziel seiner Amtszeit machen zu wollen.

“Es wäre großartig, wenn sich jeder seiner Atomwaffen entledigen würde”, sagte Trump. “Ich weiß, dass Russland und wir mit Abstand die meisten haben. China wird in vier bis fünf Jahren eine ähnliche Anzahl haben. Es wäre großartig, wenn wir alle denuklearisieren könnten, weil die Kraft von Atomwaffen verrückt ist.”

Bei einem Besuch in Wien hatte sich Oppenheimer im vergangenen Dezember pessimistisch gezeigt, was die unter anderem von Österreich vorangetriebene völlige Ächtung von Atomwaffen betrifft. “Offen gesagt: Wir werden sie nicht los”, sagte er der APA. “Meine Mission war, sie loszuwerden. Aber je länger ich mich damit beschäftige, umso weniger möglich scheint mir das”, sagte der Gründer des “Oppenheimer Project”, das sich für die friedliche Nutzung von Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel stark macht.

Oppenheimers Großvater hatte als Leiter des “Manhattan Project” im Zweiten Weltkrieg die erste Atombombe entwickelt, was wesentlich zum Sieg der Alliierten beitrug. Nur drei Wochen nach dem erfolgreichen Test in der Wüste des US-Staates New Mexico wurden Anfang August 1945 die ersten Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, wobei unmittelbar 126.000 Menschen starben, weitere 90.000 durch Spätfolgen. Vier Jahre später gelang es dann auch der Sowjetunion, die erste Atombombe zu entwickeln. Wegen der zerstörerischen Kraft der Waffen entstand so ein “Gleichgewicht des Schreckens”. Washington und Moskau gelang es über Jahrzehnte, eine direkte militärische Konfrontation zu vermeiden.