Orthodoxer Jude in Zürich nach Angriff in Lebensgefahr

In Zürich ist am Samstagabend ein orthodoxer Jude auf offener Straße bei einem Angriff mit einer Stichwaffe lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 15-jährigen Tatverdächtigen fest, wie sie am Sonntag mitteilte. “Die laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sowie der zuständigen Jugendanwaltschaft gehen in alle Richtungen und schließen explizit auch die Möglichkeit eines antisemitisch motivierten Verbrechens mit ein”, teilte die Polizei mit.

Bei dem Angegriffenen handelt es sich um einen 50-jährigen Mann. Die Hintergründe und der Tathergang seien zunächst unklar. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.