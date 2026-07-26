Otto von Dellemann: “Großeltern geben Heimat weiter”

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Großeltern am 26. Juli würdigt Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei, die Leistungen der Großelterngeneration und fordert mehr gesellschaftliche und politische Anerkennung für ihren Beitrag zum Zusammenhalt der Familien.

„Großeltern geben Heimat weiter. Sie vermitteln Werte, Lebenserfahrung und kulturelle Identität. Sie erzählen die Geschichte unserer Familien und unseres Landes und schaffen damit das Fundament für unsere Sprache, Kultur und Identität. So geben sie den nachfolgenden Generationen Orientierung und Halt“, erklärt Otto von Dellemann.

„Gerade in Südtirol kommt den Großeltern eine besondere Rolle zu. Als Angehörige einer sprachlichen und kulturellen Minderheit in Italien ist es für uns von großer Bedeutung, unsere Sprache, unsere Traditionen und unser Brauchtum lebendig zu halten. Großeltern geben das dafür notwendige Wissen, das Verständnis für unsere Geschichte und das Bewusstsein für unsere besondere Identität an ihre Enkelkinder weiter. Durch Erzählen, Vorleben und bewusstes Weitergeben von Traditionen machen sie unsere Heimat und unsere Kultur für die junge Generation deutlich.“

„Eine Gesellschaft, die ihre Wurzeln kennt und ihre Traditionen achtet, braucht starke Familien und den Respekt vor den älteren Generationen. Großeltern sind Träger von Erfahrung, Verantwortung und Heimatbewusstsein. Sie verdienen nicht nur Dankesworte, sondern auch eine Politik, die ihre Lebensleistung anerkennt und Familien stärkt“, so von Dellemann.

Des Weiteren unterstreicht Otto von Dellemann: „Wer unsere Zukunft sichern will, darf die Bedeutung unserer Großeltern nicht unterschätzen. Sie geben nicht nur Wissen und Werte weiter – sie geben Heimat weiter. Dafür gebührt ihnen unsere Anerkennung und unser Respekt“.