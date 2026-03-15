Passeiertal: Schützen wegen Landespolitik in Sorge

Von: luk

Riffian – Beim 22. Bezirkstag des Schützenbezirks Burggrafenamt/Passeier in Riffian hat Bezirksmajor Hannes Holzner auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückgeblickt und zugleich Kritik an aktuellen politischen Entwicklungen geübt.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand zunächst der Rückblick auf das Jahr 2025. Holzner bezeichnete dieses als besonders aktiv. Zu den Höhepunkten zählte er unter anderem die Andreas-Hofer-Landesgedenkfeier in St. Leonhard in Passeier, das Bezirksschützenfest in Kuppelwies sowie das 75-jährige Wiedergründungsjubiläum der Schützenkompanie Walten. Auch die Teilnahme am Meraner Traubenfest und zahlreiche Gedenkfeiern hätten die starke Präsenz der Schützen im gesellschaftlichen Leben gezeigt.

Scharfe Kritik äußerte der Bezirksmajor an den politischen Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Vereine. Besonders die Verzögerung beim angekündigten Landesregister für ehrenamtliche Organisationen bereite vielen Vereinen Probleme. Laut Holzner sei der Start des Registers nun erst für das dritte Quartal 2026 vorgesehen, während auf staatlicher Ebene bereits das sogenannte Gesetz des Dritten Sektors in Kraft sei. Dies führe zu Planungsunsicherheiten für zahlreiche Vereine.

Auch die laufende Diskussion um die Reform der Südtirol-Autonomie sprach Holzner an. Der Bezirksmajor äußerte dabei Zweifel, ob die Interessen Südtirols ausreichend gewahrt würden. Zudem betonte er die Bedeutung des Schutzes von Sprache und Kultur in Südtirol.

Zum Abschluss der Versammlung bekräftigte der Schützenbezirk seine politische Position, langfristig das Selbstbestimmungsrecht anzustreben. Dieses werde als Garantie für die Zukunft und den Erhalt der kulturellen Identität gesehen.

Unter den Ehrengästen der Veranstaltung befanden sich unter anderem der Bürgermeister von Riffian, Alex Turato, sowie der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Christoph Schmid.