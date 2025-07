Pfingst-Chaos auf A22: Fragen des Team K für Landesrat “zu spezifisch”

Von: mk

Bozen – Die Transit-Belastung am vergangenen Pfingstsamstag fand zu Beginn der Juli-Sitzungswoche ein Nachspiel im Südtiroler Landtag. Der Team-K-Abgeordnete Franz Ploner wollte von Verkehrslandesrat Daniel Alfreider wissen, ob es zwischen Asfinag und A22 regelmäßige Absprachen über Spurensperrungen gebe, ob die A22 die Landesregierung über die kurzfristige Sperre der zweiten Spur im Grenztunnel am Pfingstsamstag informiert habe und wie viele Einbahnregelungen es auf der Brennerautobahn in den vergangenen eineinhalb Jahren gegeben habe.

Über die Antwort vom zuständigen Landesrat zum Pfingstschlammassel schüttelt Ploner den Kopf. „Meine Fragen seien zu spezifisch, um ad hoc zu antworten. Er werde mir in den nächsten Tagen eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Das Ohr beim Volk draußen haben, sieht für mich entschieden anders aus“, resümiert der Team-K-Abgeordnete verärgert

„Man kennt das Szenario allzu gut. Das Pfingstwochenende zählt neben ‚Ferragosto‘ zu den verkehrsintensivsten Zeiten. Man kennt das Szenario allzu gut und dennoch will es am Ende keiner gewesen sein, der für das Desaster verantwortlich ist“, schreibt Ploner in einer Aussendung.

Riesenstau am Brenner mit bis zu fünf Stunden Wartezeit, Chaos auf den Ausweichrouten und absolute Missachtung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen stand in diesem Jahr zu Pfingsten erneut auf der Tagesordnung – für das Team K die „katastrophalen Folgen“ eines „augenscheinlichen Missmanagements der Verantwortlichen auf Südtiroler Seite“.

Die Leidtragenden seien einmal mehr die Anrainergemeinden nördlich und südlich des Brenners entlang der Brennerroute gewesen, die der Verkehrsüberlastung, dem Lärm und den Emissionen Tag für Tag ausgesetzt sind.

„Die politischen Verantwortungsträger müssen vor der Bevölkerung endlich Farbe bekennen, wer warum hier versagt hat. Und wir als Team K geben in dieser Problematik sicher nicht klein bei, sondern werden den Finger immer wieder in die Wunde A22 legen“, kündigt Franz Ploner an.