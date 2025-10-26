Aktuelle Seite: Home > Politik > PKK kündigt Abzug von Kämpfern aus der Türkei in den Irak an
Kämpfer der PKK werden in den Irak abgezogen

PKK kündigt Abzug von Kämpfern aus der Türkei in den Irak an

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 08:33 Uhr
Kämpfer der PKK werden in den Irak abgezogen
APA/APA/AFP/SHWAN MOHAMMED
Von: APA/AFP

Die türkische Arbeiterpartei PKK hat den Rückzug aller ihrer Kämpfer in den Nordirak angekündigt. “Wir führen derzeit den Abzug all unserer Kräfte innerhalb der Türkei durch”, erklärte die PKK am Sonntag nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Firat. 25 Kämpferinnen und Kämpfer hätten sich bereits in den Nordirak zurückgezogen.

PKK fordert Teilnahme am demokratischen politischen Leben

Die PKK forderte die türkische Regierung dazu auf, alle nötigen “rechtlichen und politischen” Schritte zur Umsetzung des vereinbarten Friedensprozesses zu unternehmen. Zudem müsse den PKK-Mitgliedern eine Teilnahme an demokratischen Prozessen ermöglicht werden. “Die Gesetze, die für die Teilnahme am demokratischen politischen Leben erforderlich sind, müssen unverzüglich umgesetzt werden”, hieß es weiter in der Erklärung, die Firat anlässlich einer Zeremonie im Nordirak veröffentlichte.

Die PKK hatte im Mai ihre Auflösung bekannt gegeben und ihren jahrzehntelangen bewaffneten Kampf für die Rechte der Kurden für beendet erklärt. Anfang Juli hatten bei einer Zeremonie im kurdischen Teil des Irak 30 PKK-Kämpfer symbolisch ihre Waffen verbrannt. Sie waren damit einem Aufruf des seit 1999 wegen Hochverrats inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan gefolgt, der weiter im Gefängnis sitzt.

Im August nahm im Parlament in Ankara eine Kommission ihre Arbeit auf, die den rechtlichen Rahmen für einen Friedensprozess erarbeiten soll. Die Türkei und ihre westlichen Verbündeten stufen die PKK weiterhin als Terrororganisation ein. Mehr als 40.000 Menschen wurden seit 1984 bei den Kämpfen zwischen der PKK und der türkischen Armee getötet.

