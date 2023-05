Pnrr: Click Day für Ansuchen um Förderung für den Wald- und Holzsektor

Zehn Millionen Euro an Kapitalzuschüssen

Bozen – Mit insgesamt zehn Millionen Euro aus dem staatlichen Wiederaufbaufonds (Pnrr) wird die Einrichtung von sogenannten Lieferkettenverträgen („contratti di filiera“) für den Wald- und Holzsektor finanziert. Das Ziel ist es, die sektorübergreifenden Beziehungen entlang der Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsketten des Holzes durch den Zusammenschluss von Erzeugern und die Schaffung einer gemeinsamen Verantwortung von Unternehmen und Waldbesitzern zu stimulieren und die Lieferkette von der Waldwirtschaft bis zur industriellen Verarbeitung des Holzes zu unterstützen.

Anträge am Stichtag chronologisch bearbeitet

Gewährt werden Kapitalzuschüsse. Berechtigte Antragsteller sind Gemeinden, Konsortien, kleine und mittlere Unternehmen und private Waldbewirtschafter, die Teil der Vereinbarung sind und ein überregionales Gebiet (zwei Regionen oder autonome Provinzen) abdecken. Die Anträge sind online auf der Internetseite des Ministeriums für Landwirtschafts-, Ernährungs- und Forstpolitik zu stellen und werden am 1. Juni 2023 ab 10.00 Uhr in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Die Anträge werden bis zur Erschöpfung der Mittel angenommen oder bis maximal 15. Juni um 10.00 Uhr. Weiterführende Informationen dazu gibt es in italienischer und englischer Sprache auf einer entsprechenden Informationsseite im Internet.

Voraussetzungen

Die Förderansuchen müssen mindestens zwei direkte Begünstigte involvieren und die beantragten Investitionsprojekte können ein Maßnahmenprogramm mit maximal 1,2 Millionen Euro an anerkannten Kosten vorsehen.

Die Lieferkettenverträge sollen die Aktualisierung, Modernisierung und Aufwertung des Wald- und Holzsektors in Übereinstimmung mit der Nationalen Forststrategie unterstützen, die Wirtschaft in den Berggebieten und im Landesinneren stärken, den Schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Landschaft berücksichtigen sowie – eine bessere Nutzung und Inwertsetzung des heimischen Holzes fördern.

Die Zuschüsse können für Investitionen in Technologien im Forstsektor für die Verarbeitung und Vermarktung von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzprodukten, Investitionen in Infrastrukturen für die Entwicklung und Modernisierung des Sektors, den Wissenstransfer und die Forschung verwendet werden.