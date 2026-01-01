PNRR in Südtirol: 4169 Projekte für 1,46 Milliarden Euro

SASA/Eines der PNRR-Vorhaben in Südtirol: Das Projekt "Hydrogen Valley" sieht eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff in Bozen-Süd vor. Dieser soll unter anderem für den emissionsfreien Betrieb von 180 SASA-Bussen genutzt werden.

Zahlreiche Schlüsselprojekte für Zukunft und Nachhaltigkeit wurden auf den Weg gebracht

Von: ka

Bozen – Der Nationale Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) treibt die Entwicklung in Südtirol voran: Bis heute wurden 4.169 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1,46 Milliarden Euro genehmigt. Die Investitionen decken dabei zentrale Bereiche wie Digitalisierung, Bildung, Gesundheit, Mobilität, soziale Inklusion und ökologische Transformation ab.

Laut Abteilung Europa erfolgt die Umsetzung des PNRR ohne größere Schwierigkeiten. Alle Unterlagen würden im nationalen Projektverwaltungssystem REGIS erfasst, was eine transparente und korrekte Abwicklung sicherstelle. “Insgesamt wirken die Investitionen, die im Rahmen des PNRR getätigt werden, als Wachstumsmotor für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Landes Südtirol, dank vieler innovativer Projekte, die von Maßnahmen zur Herbeiführung der ökologischen Wende bis hin zur Digitalisierung reichen”, betont Peter Paul Gamper, der Leiter der PNRR-Task Force in der Landesverwaltung.

“Die erreichten Erfolge sind das Ergebnis des Engagements vieler – in der Verwaltung, bei den Partnern und in den Gemeinden. Dafür gilt allen, die beigetragen haben, Dank und Anerkennung. Jeder Beitrag hat geholfen, diese Projekte umzusetzen und Südtirol weiterzubringen”, betont Landeshautpmann Arno Kompatscher.

Besonders herzuheben seien zwei Vorhaben, die jeweils ein Budget von etwa 20 Millionen Euro aufweisen. Zum einen das Projekt Hydrogen Adige Valley, das die ökologische Wende unterstützt, indem ein Wasserstoffhub auf einer aufgelassenen Industriefläche errichtet wird. Der Startschuss für dieses bedeutende Projekt erfolgte am 24. Juni 2025 am ausgewählten Standort in Bozen-Süd. Die Anlage soll täglich rund 1700 Kilogramm Wasserstoff produzieren und die SASA-Flotte versorgen. Bis 2030 sollen 180 Busse emissionsfrei unterwegs sein. Ein weiteres Wasserstoff-Produktionszentrum wird derzeit in Meran errichtet.

Im Bereich Digitalisierung fließen besonders viele PNRR-Gelder in das Projekt Simply Digital, welches unter anderem die Neugestaltung des Bürgerportals MyCIVIS mit einem ki-gestützten Service-Center sowie die Einrichtung eines landesweiten Netzwerkes digitaler Unterstützungsdienste (sogenannte „Digi Points“) umfasst.

Insgesamt zielt das Projekt Simply Digital auf eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung mit mehr digitalen und proaktiven Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Initiativen zur Verbesserung der Cybersicherheit ab.

„Der PNRR ist ein historischer Impulsgeber: Mit hohen Investitionen in die Digitalisierung schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsfähige und bürgernahe Südtiroler Landesverwaltung”, unterstreicht auch Generaldirektor Alexander Steiner die Wichtigkeit des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR).

Weitere Investitionen betreffen die Bereiche Bildung (145 Millionen Euro), Gesundheit (120 Millionen), nachhaltige Mobilität (130 Millionen) und ökologische Projekte (790 Millionen Euro). Dazu zählen unter anderem 10 neue Gemeinschaftshäuser für die dezentrale Gesundheitsversorgung sowie das Kulturprojekt „Stelvio – Resilienz erzählen“.