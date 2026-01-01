Aktuelle Seite: Home > Politik > PNRR in Südtirol: 4169 Projekte für 1,46 Milliarden Euro
Zahlreiche Schlüsselprojekte für Zukunft und Nachhaltigkeit wurden auf den Weg gebracht

PNRR in Südtirol: 4169 Projekte für 1,46 Milliarden Euro

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 10:37 Uhr
PNRR_Sasa
SASA/Eines der PNRR-Vorhaben in Südtirol: Das Projekt "Hydrogen Valley" sieht eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff in Bozen-Süd vor. Dieser soll unter anderem für den emissionsfreien Betrieb von 180 SASA-Bussen genutzt werden.
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Der Nationale Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) treibt die Entwicklung in Südtirol voran: Bis heute wurden 4.169 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1,46 Milliarden Euro genehmigt. Die Investitionen decken dabei zentrale Bereiche wie Digitalisierung, Bildung, Gesundheit, Mobilität, soziale Inklusion und ökologische Transformation ab.

Laut Abteilung Europa erfolgt die Umsetzung des PNRR ohne größere Schwierigkeiten. Alle Unterlagen würden im nationalen Projektverwaltungssystem REGIS erfasst, was eine transparente und korrekte Abwicklung sicherstelle. “Insgesamt wirken die Investitionen, die im Rahmen des PNRR getätigt werden, als Wachstumsmotor für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Landes Südtirol, dank vieler innovativer Projekte, die von Maßnahmen zur Herbeiführung der ökologischen Wende bis hin zur Digitalisierung reichen”, betont Peter Paul Gamper, der Leiter der PNRR-Task Force in der Landesverwaltung.

SASA/Eines der PNRR-Vorhaben in Südtirol: Das Projekt “Hydrogen Valley” sieht eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff in Bozen-Süd vor. Dieser soll unter anderem für den emissionsfreien Betrieb von 180 SASA-Bussen genutzt werden.

“Die erreichten Erfolge sind das Ergebnis des Engagements vieler – in der Verwaltung, bei den Partnern und in den Gemeinden. Dafür gilt allen, die beigetragen haben, Dank und Anerkennung. Jeder Beitrag hat geholfen, diese Projekte umzusetzen und Südtirol weiterzubringen”, betont Landeshautpmann Arno Kompatscher.

Besonders herzuheben seien zwei Vorhaben, die jeweils ein Budget von etwa 20 Millionen Euro aufweisen. Zum einen das Projekt Hydrogen Adige Valley, das die ökologische Wende unterstützt, indem ein Wasserstoffhub auf einer aufgelassenen Industriefläche errichtet wird. Der Startschuss für dieses bedeutende Projekt erfolgte am 24. Juni 2025 am ausgewählten Standort in Bozen-Süd. Die Anlage soll täglich rund 1700 Kilogramm Wasserstoff produzieren und die SASA-Flotte versorgen. Bis 2030 sollen 180 Busse emissionsfrei unterwegs sein. Ein weiteres Wasserstoff-Produktionszentrum wird derzeit in Meran errichtet.

Im Bereich Digitalisierung fließen besonders viele PNRR-Gelder in das Projekt Simply Digital, welches unter anderem die Neugestaltung des Bürgerportals MyCIVIS mit einem ki-gestützten Service-Center sowie die Einrichtung eines landesweiten Netzwerkes digitaler Unterstützungsdienste (sogenannte „Digi Points“) umfasst.
Insgesamt zielt das Projekt Simply Digital auf eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung mit mehr digitalen und proaktiven Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Initiativen zur Verbesserung der Cybersicherheit ab.

„Der PNRR ist ein historischer Impulsgeber: Mit hohen Investitionen in die Digitalisierung schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsfähige und bürgernahe Südtiroler Landesverwaltung”, unterstreicht auch Generaldirektor Alexander Steiner die Wichtigkeit des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR).

Weitere Investitionen betreffen die Bereiche Bildung (145 Millionen Euro), Gesundheit (120 Millionen), nachhaltige Mobilität (130 Millionen) und ökologische Projekte (790 Millionen Euro). Dazu zählen unter anderem 10 neue Gemeinschaftshäuser für die dezentrale Gesundheitsversorgung sowie das Kulturprojekt „Stelvio – Resilienz erzählen“.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
69
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
46
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
45
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
45
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
41
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 