Politischer Austausch bei Kurzbesuch in Berlin

Berlin – Im Rahmen einer Kurzvisite in Berlin traf sich der Vorsitzende der Jungen Generation (SVP) des Pustertales, Matthias von Wenzl, kürzlich zu einem politischen Austausch mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Volkmann von der Jungen Union (CDU). Das Treffen stand ganz im Zeichen der Rolle junger Menschen in der Politik, generationengerechter politischer Entscheidungen sowie aktueller europäischer Entwicklungen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Herausforderungen und Chancen politischer Beteiligung junger Menschen. Dabei wurde insbesondere thematisiert, wie Politik wieder stärker als gestaltender Raum für die junge Generation wahrgenommen werden kann.

„Junge Menschen wollen nicht nur gehört werden, sie wollen mitgestalten“, betonte Matthias von Wenzl. „Dafür braucht es politische Strukturen, die Beteiligung ermöglichen und Zukunftsfragen ernsthaft angehen – von Bildung und Arbeitsmarkt bis hin zu den sich wandelnden Realitäten im technologischen Bereich.“

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Frage der Generationengerechtigkeit. Diskutiert wurde, wie politische Entscheidungen langfristig tragfähig gestaltet werden können und welche Verantwortung die heutige Politik gegenüber kommenden Generationen trägt. Johannes Volkmann unterstrich in diesem Zusammenhang: „Generationengerechte Politik bedeutet, nicht nur kurzfristige Lösungen zu suchen, sondern nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die auch morgen noch Bestand haben. Der europäische Dialog in der jungen Generation ist dafür unverzichtbar.“

Am Rande des Gesprächs wurde zudem ein allgemeiner Blick auf europäische Entwicklungen geworfen. Dabei sind aktuelle Perspektiven einer stärkeren deutsch-italienischen Partnerschaft im gemeinsam Rahmen Europa angesprochen worden. Denn „gerade für junge Europäerinnen und Europäer ist es wichtig, politische Entwicklungen über nationale Grenzen hinweg kritisch zu beobachten und einzuordnen“, so Julian Nikolaus Rensi, Mitglied der SVP-Ortsgruppe Bozen-Zentrum, welcher am Treffen teilnahm.