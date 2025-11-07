Aktuelle Seite: Home > Politik > Praktika in der Landesverwaltung werden besser vergütet
Höhere Entschädigung und weniger Stunden

Praktika in der Landesverwaltung werden besser vergütet

Freitag, 07. November 2025 | 14:47 Uhr
Landesrätin Magdalena Amhof hat der Landesregierung am 7. November Änderungen in Bezug auf die Sommerpraktika vorgeschlagen. Die Neuregelungen wurden von der Landesregierung genehmigt.
LPA/Fabio Brucculeri
Von: Ivd

Bozen – Für Sommerpraktika in den Ämtern der Südtiroler Landesverwaltung gelten nun neue Regeln: Die Entschädigung wird um zehn beziehungsweise 15 Euro pro Tag angehoben, die Arbeitsstunden pro Tag von mindestens 7,36 beziehungsweise acht Stunden pro Tag auf 6 Stunden gesenkt und die Mindestdauer des Praktikums von 6 auf vier Wochen festgelegt. Die Landesregierung hat dem entsprechenden Vorschlag von Personal-Landesrätin Magdalena Amhof heute zugestimmt.

Die derzeit geltenden Regelungen für Sommerpraktika sind seit zehn Jahren unverändert geblieben, weshalb eine Anpassung vom Ressort für Europa, Arbeit und Personal als notwendig erachtet wurde.

„Die Sommerpraktika sind sehr wertvoll: Sie bieten jungen Menschen die Möglichkeit, die Landesverwaltung kennenzulernen, und immer wieder kommen diese später als Mitarbeitende zurück. Umso wichtiger ist uns, dass die Rahmenbedingungen möglichst attraktiv bleiben, und das gewährleisten wir mit den vorgenommenen Änderungen“, betont Amhof.

Die Vergütung für Praktikanten der Sekundarstufe wird mit dem Beschluss von 30 Euro pro Tag auf 40 Euro pro Tag angehoben. Jene für Studenten sowie Hochschulabsolventen von 40 Euro pro Tag auf 50 Euro pro Tag. Schlussendlich erhalten Studenten sowie Hochschulabsolventen die das Praktikum in den Ämtern des Landes Südtirol in Rom und Brüssel absolvieren 15 Euro pro Stunde mehr (Erhöhung von 50 Euro auf 65 Euro pro Tag).

Künftig wird es zudem möglich sein, auch nur einen Monat lang Erfahrung in der Landesverwaltung zu sammeln (bislang lag die Mindestdauer eines Praktikums bei sechs Wochen). Auch die Arbeitszeit pro Tag wird angepasst, und zwar von 7,36 Stunden beziehungsweise acht Stunden auf echs Stunden pro Tag (zulässige Mindeststundenzahl).

Eine Ergänzung gibt es für Praktika im Landesamt in Brüssel: Künftig werden diese auch für Studenten der Geisteswissenschaften zugänglich sein.

