Pro-palästinensische Demo in Bozen mit viel Polizeipräsenz

Von: mk

Bozen – In Bozen hat heute eine pro-palästinensischer Kundgebung stattgefunden, rund 300 Menschen haben sich versammelt. Gleichzeitig wurden auch Parolen gegen den Bozner Quästor Paolo Sartori skandiert.

Bereits am Montagnachmittag war in der Stadtmitte von Bozen ein Sitzstreik über die Bühne gegangen. Die Demonstration am Samstag galt als Fortsetzung der Protestaktion.

Organisiert wurde der Umzug am Samstag von der anarchistischen Gruppe “Bolzano Antifascista”.

Die Demonstranten trafen sich auf dem Domplatz und zogen durch die Innenstadt. Sie nutzten Rauchbomben, Sprechchöre und Transparente, um ein Ende des Krieges im Nahen Osten zu fordern und ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden.

Diese Anspannung spiegelte sich in der erhöhten Polizeipräsenz wider, um die Sicherheit während zu gewährleisten. Offenbar wurde befürchtet, dass mehr Teilnehmer aus anderen Provinzen anreisen, die zuvor mobilisiert wurden.

Zwischenfälle wurden bislang nicht gemeldet.