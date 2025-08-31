Proteste in Indonesien eskalieren

Von: APA/AFP/Reuters

In Indonesien sind die Proteste gegen die Regierung eskaliert: In der Nacht zum Sonntag wurde das Haus von Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati von Demonstranten geplündert. Bei einer Rede in Jakarta am Sonntag verurteilte Indonesiens Präsident Prabowo Subianto die Ausschreitungen scharf. Auch wenn “das Recht auf friedliche Versammlung” respektiert und geschützt werden müsse, tendierten einige Handlungen der Demonstranten “in Richtung Verrat und Terrorismus”.

“Wir können nicht leugnen, dass es Anzeichen für Handlungen gibt, die außerhalb des Gesetzes liegen”, erklärte Prabowo in der indonesischen Hauptstadt. Wenn bei den Protesten öffentliche Einrichtungen zerstört oder Privathäuser geplündert würden, müsse “der Staat eingreifen, um seine Bürger zu schützen”.

Regierung streicht Privilegien für Abgeordnete

Nach tagelangen Protesten und Unruhen wollen die politischen Parteien in Indonesien eine Reihe von Vergünstigungen für Parlamentarier streichen, wie Präsident Prabowo am Sonntag mitteilte. In dem südostasiatischen Land hatte es landesweit regierungskritische Demonstrationen gegeben, die sich unter anderem gegen Sonderzahlungen und Wohnungszuschüsse für Abgeordnete richteten. Dabei kamen in den vergangenen Tagen mindestens fünf Menschen ums Leben.

Am Freitag waren nach Behördenangaben vom Samstag drei Menschen ums Leben gekommen, nachdem Demonstranten das Parlamentsgebäude in der Provinz Süd-Sulawesi in Brand gesetzt hatten. Die landesweiten Proteste stellen die erste große Bewährungsprobe für die Regierung von Präsident Prabowo dar, der im Oktober sein Amt angetreten hatte.