Punkband macht sich über MAGA-Bewegung lustig – Sperre auf X

Von: mk

Boston – Der X-Account der Punkband Dropkick Murphys ist gesperrt worden. Dass dies ausgerechnet nach einer deftig vorgetragenen Kritik von Frontmann Ken Casey an Donald Trump und seinen Anhängern geschah, ist vermutlich kein Zufall.

Bei einem Auftritt zum St. Patrick’s Day in Boston ging der 55-jährige Sänger auf Konfrontation mit einen Fan, der durch seine Kappe mit der Aufschrift „Make America Great Again“ – abgekürzt „MAGA“ – auffiel, die sich auf den bekannten Wahlslogan von US-Präsident Donald Trump bezieht. „Wenn ihr in einem Raum voller Leute seid und wissen wollt, wer zu einer Sekte gehört … Die haben die ganze Nacht diese verdammte Kappe für ihren Präsidenten hochgehalten“, rief Casey in die Zuschauermenge laut einem Bericht der Online-Ausgabe des Spiegels.

Die Szene, die im Netz tausendfach geteilt und kommentiert wurde, hatte die Band auf der Plattform X (vormals Twitter) von Tech-Milliardär Elon Musk gepostet. Kurze Zeit später wurde der Account der Band deaktiviert. Als Begründung hieß es vage, man habe gegen die Regeln von X verstoßen.

Auch Elon Musk selbst bekam von der Punkgruppe sein Fett ab. In dem Video beschrieb Casey die schwarze „MAGA“-Kappe als „Elon Musks echte Nazi-Edition“. Der Milliardär, der mittlerweile offen auf Trums Seite steht, trug bei diversen Auftritten eine schwarze Kappe mit dem entsprechenden Leitspruch.

Schließlich sagte der Sänger zu einem Fans mit weißer „MAGA“-Kappe: „Stört es Sie, Sir, wir werden ein Lied über unsere Großeltern und Menschen spielen, die im Krieg gegen die Nazis gekämpft haben … also könnten Sie bitte für fünf Minuten die Klappe halten.“

Der 55-Jährige hatte auch zuvor nicht vor harscher Kritik an Trump und Musk zurückgeschreckt. Im Podcast des MeidasTouch Network meinte er, Trump sei „das genaue Gegenteil von allem, worüber wir singen“. Der US-Präsident und der Techmilliardär würden „buchstäblich über die Arbeiterklasse“ lachen.

Bei einem Konzert in Clearwater in Florida fragte der Sänger einen Zuschauer mit Trump-Kappe und dazu gehörendem T-Shirt, ob dieser bereits sei, eine Wette um 100 Dollar abzuschließen. Dabei ging es darum, ob die Kleidungsstücke in den USA oder im Ausland hergestellt wurden.

Personen, die sich der MAGA-Bewegung zuordnen lassen, gelten als eingefleischte Trump-Fans, die den US-Präsidenten nahezu wie ein Idol anbeten. Anhänger tendieren dazu, mit rechten Verschwörungstheorien zu sympathisieren. Dazu zählt auch mit Trumps Erzählung, ihm sei zuletzt die Wahl von Joe Biden gestohlen worden – eine Behauptung, die nachweislich falsch ist. MAGA-Anhänger waren auch für den Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. am 6. Januar 2021 verantwortlich.