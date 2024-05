Putins Protzvilla im Visier der Ukraine?

Von: mk

Krinitsa – Dass der russische Diktator Wladimir Putin einen Hang zum Luxus hat, ist spätestens seit den Enthüllungen des Teams rund um den verstorbenen Kreml-Gegner Alexej Nawalny bekannt. Bereits im Jahr 2021 wurde die Existenz eines Palastes am Schwarzen Meer enthüllt, deren Grundstück etwa 39 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco ist und gänzlich aus der Staatskasse finanziert worden sein soll. Wie das russlandkritische Medienhaus „Nexta“ berichtet, ist die prunkvolle Villa möglicherweise nun ins Visier ukrainischer Drohnenangriffe geraten.

Der Gouverneur der Region Krasnodar habe demnach erklärt, dass Überreste einer Drohne ein unfertiges Gebäude im Dorf Krinitsa beschädigt hätten. Das Dorf befindet sich genau wie Putins Palast an der nordöstlichen Küste des Schwarzen Meeres. Außerdem soll dort auch ein Weingut existieren, das dem russischen Präsidenten zugeschrieben wird.

Erst vor wenigen Wochen tauchte ein Video aus, das Aufnahmen aus dem Inneren von Putins mutmaßlichem Privatpalast enthielt. So konnte man unzählige Schlafzimmer, Luxus-Saunen, ein eigenes Theater und sogar eine prunkvoll ausgestattete Kapelle bestaunen.

Die Villa ist nur eine der teuren Immobilien, die dem Kremlchef gehören sollen, auch wenn russische Behörden die tatsächlichen Besitzverhältnisse verschleiern. Bei einem Urlaubsnest ganz in der Nähe der finnischen Grenze wird ebenfalls vermutet, dass es in Wirklichkeit im Besitz von Putin ist.

Nun könnte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zumindest Folgen für dessen Rückzugsort an der Schwarzmeerküste haben. Eine weitere Drohne soll in eine Farm ganz in der Nähe geflogen sein.

Dass die Ukraine versucht, den teuren Luxus-Palast von Putin mit Drohnen zu zerstören, könnte dem russischen Regime durchaus sauer aufstoßen. Außerdem wäre solch ein Schlag auch in der Außendarstellung ein großer Erfolg für die kriegsgeplagten Ukrainer.

Wie „Nexta“ meldet, sei es nicht das erste Mal gewesen, dass Drohnen in der Gegend gesichtet wurden. Bereits in der Nacht am 17. Mai sollen sie in der Nähe der mutmaßlichen Putin-Residenz geflogen sein.